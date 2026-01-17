Xã Thanh Ba triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”

{title}
{publish}
{head}
Ngày 17/1 (thứ Bảy), Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba chính thức tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là hoạt động nhằm thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Thanh Ba.
Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy.
Nội dung thực hiện của mô hình tập trung vào việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền của UBND xã trên các lĩnh vực như: Tư pháp - hộ tịch, đất đai - xây dựng, giáo dục, văn hóa - xã hội, nội vụ và các lĩnh vực liên quan khác.
Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai mô hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 30 hồ sơ thủ tục hành chính, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, xác nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được người dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc.
Việc triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp - nhất là những đối tượng không có điều kiện giải quyết thủ tục hành chính trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Quang Mạnh
(Xã Thanh Ba)
baophutho.vn Chiều 16/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội...
baophutho.vn Chiều 16/1, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải...
baophutho.vn Ngày 16/1, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ...
baophutho.vn Sáng 16/1, tại “Điện Kính Thiên” trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi -...
baophutho.vn Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...
baophutho.vn Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành do các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
baophutho.vn Ngày 15/1, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội...