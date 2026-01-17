Xã Thanh Ba triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”

Ngày 17/1 (thứ Bảy), Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba chính thức tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là hoạt động nhằm thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Thanh Ba.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy.

Nội dung thực hiện của mô hình tập trung vào việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền của UBND xã trên các lĩnh vực như: Tư pháp - hộ tịch, đất đai - xây dựng, giáo dục, văn hóa - xã hội, nội vụ và các lĩnh vực liên quan khác.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai mô hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 30 hồ sơ thủ tục hành chính, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, xác nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được người dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc.

Việc triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp - nhất là những đối tượng không có điều kiện giải quyết thủ tục hành chính trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quang Mạnh

(Xã Thanh Ba)