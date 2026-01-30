Xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa bộ máy chính quyền, tỉnh ta cũng đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Từ tinh giản thủ tục, ứng dụng công nghệ số đến nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi đổi mới đều hướng tới mục tiêu: Người dân hài lòng, công việc của cán bộ thuận tiện, hiệu quả.

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, thân thiện. Nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp đã được rà soát, tinh giản, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính không chỉ thể hiện trong quy trình, công nghệ mà còn ở thái độ phục vụ. Năng lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyệt Đức.

Sau sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyệt Đức phát huy vai trò “cầu nối” chính quyền và người dân. Các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh... giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt và thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Trò - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Trung tâm đã chuẩn hóa quy trình một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận, trả kết quả; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhờ đó, việc giải quyết thủ tục cho người dân thuận tiện, nhanh gọn hơn”.

Song song với ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm thường xuyên rà soát, rút gọn thủ tục còn bất cập; niêm yết công khai các khoản phí, lệ phí; bố trí cán bộ đúng chuyên môn, chủ động hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định. Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, thư công vụ, chữ ký số, phần mềm dùng chung tại bộ phận một cửa, giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, chứng thực bản sao điện tử..., góp phần nâng cao chất lượng công việc.

Tại phường Việt Trì, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sau hơn 6 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ, giải quyết hơn 7.600 hồ sơ đúng hạn, trước hạn, còn lại là hồ sơ dừng xử lý hoặc rút.

Đồng chí Nguyễn Bá Thọ - Chủ tịch UBND phường cho biết: Quy mô dân số lớn, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nhiều, phường xác định phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, cán bộ thường làm cả ngày nghỉ nhằm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Trên địa bàn phường Hòa Bình, công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số được triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Là địa phương đông dân, lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận lớn, Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn quán triệt quan điểm tận tâm phục vụ công dân; ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 99%, hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt hơn 95%.

Cũng như các xã, phường của tỉnh, ngay sau sắp xếp các đơn vị, xã Bình Xuyên xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công giữ vai trò nòng cốt, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số.

Để người dân tiếp cận thủ tục đầy đủ, minh bạch, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vận hành ổn định hệ thống một cửa điện tử, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Xuyên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục qua hệ thống điện tử.

Theo đồng chí Trần Ngọc Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, việc ứng dụng chuyển đổi số thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, hướng tới mô hình “một cửa số” hoạt động hoàn toàn trên môi trường điện tử, không giấy tờ.

Sau hơn 6 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Xuyên trở thành “điểm đến tin cậy” của người dân và doanh nghiệp. Trung tâm đã tiếp nhận hơn 6.200 hồ sơ, trong đó, hơn 96,5% được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. 93,5% hồ sơ được nộp trực tuyến; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết.

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 85% - 93%; hàng nghìn thủ tục được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian xử lý; cán bộ chủ động hơn, thái độ phục vụ tốt hơn. Cải cách hành chính tại Phú Thọ đang tạo dấu ấn đổi mới đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Hồng Hà