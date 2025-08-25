15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọ

Thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ là cách để duy trì cân nặng hay vóc dáng, mà còn là chìa khóa vàng để có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học chính là nền tảng vững chắc giúp sống khỏe, phòng tránh bệnh tật, tăng cường sức đề kháng và duy trì năng lượng dồi dào. Bằng cách lựa chọn chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống đúng cách là đang đầu tư cho một tương lai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và hạnh phúc hơn.

Chế độ dinh dưỡng khoa học chính là nền tảng vững chắc giúp sống khỏe, phòng tránh bệnh tật.

Theo TTƯT. BSCKII Lê Phương, nguyên Phó Giám đốc BV YHCT Hà Đông, ăn uống không chỉ để no bụng, mà phải biết cách ăn cho tạng phủ được nuôi dưỡng, khí huyết được lưu thông, âm dương được điều hòa giúp thân thể yên, tâm tịnh.

BS. Lê Phương chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về các thói quen ăn uống được đúc rút từ kinh nghiệm hơn 40 năm làm công tác chuyên môn, kết hợp tinh thần dưỡng sinh của y học cổ truyền để giữ gìn thân thể, làm nền cho một cuộc sống thảnh thơi và mạnh khoẻ. Theo BS. Lê Phương, người xưa có câu: "Bệnh muốn chữa, gốc ở ăn uống", nếu duy trì được 15 lời khuyên dưới đây sẽ giúp khí huyết điều hòa, tạng phủ vững vàng, phòng ngừa bệnh tật.

1. Chọn sữa đậu nành thay cho sữa động vật

Sữa đậu nành là thức uống từ thực vật, tính bình, dưỡng âm mà không sinh trệ, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, ích khí nhuận táo. Người có tỳ vị yếu, thể nhiệt nhẹ, dùng lâu sẽ thấy người mát mẻ, tiêu hóa thông suốt.

2. Ăn chừng mực, no khoảng 7 phần

Tỳ vị là gốc của sinh hóa. Ăn quá no làm khí huyết bị chiếm dụng để tiêu thức ăn, sinh ra tích trệ, đầy tức, lâu ngày hóa đàm, tổn thương tạng phủ.

3. Uống nước dù không khát

Duy trì nước đầy đủ giúp thận khí thông suốt, bàng quang thanh lợi, độc tố dễ được thanh lọc khỏi cơ thể ra ngoài.

4. Thêm sữa chua cho bữa ăn hằng ngày

Sữa chua tính bình, vị cam toan, có tác dụng khai vị, dưỡng vị âm, làm mềm đường ruột, rất hợp với người ăn uống kém, tiêu hóa yếu.

5. Tránh xa đồ có cồn mạnh và thuốc lá

Cả hai thứ này đều làm hao tổn chân khí, hại phế, hại thận, khiến âm dương mất điều hòa, tà khí thừa cơ mà xâm nhập.

6. Ăn nhiều các loại hạt và rau xanh giúp sống khỏe

Ngũ cốc là gốc của dưỡng sinh, nuôi tỳ, sinh khí huyết. Rau xanh có tác dụng thanh nhiệt, tiêu thực, nhuận tràng, không thể thiếu trong bữa ăn của bất kỳ độ tuổi nào.

7. Uống trà xanh, hạn chế hồng trà

Trà xanh tính mát, giải uất nhiệt ở tâm và can, giúp thư giãn tinh thần và giảm căng thẳng khi làm việc. Hồng trà lại thiên về tính ôn, uống nhiều dễ sinh nhiệt.

8. Bữa sáng nên ăn đủ, bữa tối nên ăn ít

Buổi sáng là lúc dương khí khởi phát, ăn đủ sẽ giúp dương sinh, khí đầy. Tối là lúc âm khí chủ đạo, ăn nhiều dễ tổn thương tỳ vị, sinh đầy bụng, khó ngủ.

9. Giảm dần muối trong thức ăn

Muối vào thận, ăn nhiều dễ hại thận âm, sinh nội nhiệt, lâu dần ảnh hưởng đến huyết áp, sinh mỏi lưng, đau gối, chóng mệt.

10. Uống một cốc nước ấm sau khi đánh răng

Đây là cách gọi dậy tỳ vị, rửa trôi những thứ còn đọng trong khoang miệng sau một đêm ngủ dài, giúp tiêu hóa thuận lợi hơn.

11. Tránh dùng nước lẩu nấu quá lâu

Đồ nấu kỹ, nấu lại nhiều lần dễ sinh hỏa độc, thực độc, vào cơ thể sẽ khiến tiêu hóa kém đi, gây hại cho tỳ vị.

12. Ăn trái cây trước bữa ăn chính

Trái cây giúp khai vị, sinh tân, ăn trước khi ăn cơm sẽ giúp tạng phủ tiếp nhận thức ăn chính dễ hơn, giảm nguy cơ đầy bụng.

13. Nên ăn cá ít nhất một lần mỗi tuần

Cá tính ôn, vị ngọt, bổ hư, dưỡng khí huyết, nhẹ bụng mà dễ tiêu, rất hợp với người lớn tuổi, người khí huyết hư nhược.

14. Tránh đồ uống có gas, chất tạo ngọt

Đồ uống có gas gây tổn thương tỳ vị, sinh đầy hơi, khó tiêu. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc hoặc trà thảo mộc.

15. Một ly nhỏ rượu vang đỏ trước khi ngủ (nếu hợp)

Vang đỏ có tính ôn, vị cam, có thể hoạt huyết, hành khí, giúp giấc ngủ sâu hơn. Lưu ý phải là sạch, uống ít, không lạm dụng.

Nguồn suckhoedoisong.vn