3 điều cần lưu ý khi ăn ức gà để giảm cân

Thịt gà, đặc biệt ức gà là thực phẩm rất tốt cho người muốn giảm cân. Tuy nhiên trước khi quyết định đưa món thịt gà vào thực đơn hằng ngày, có một số điều cần lưu ý về dinh dưỡng và cách chế biến tốt nhất để giảm cân.

1. Giá trị dinh dưỡng và lợi ích giảm cân của thịt gà

Thịt gà có giá trị dinh dưỡng cao bao gồm nguồn protein chất lượng, các vitamin thiết yếu và khoáng chất như kali, kẽm và vitamin B. Loại thịt này chứa hàm lượng chất béo thấp, đặc biệt là phần ức gà. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang muốn giảm cân.

Ăn thịt gà hỗ trợ phát triển cơ bắp, giúp no lâu hơn và có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất. Tuy nhiên, để tối ưu hóa tác dụng giảm cân của món thịt gà, cần hiểu rõ về giá trị dinh dưỡng và cách chế biến phù hợp.

Ức gà giàu protein và ít chất béo phù hợp cho chế độ ăn giảm cân.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần ức gà nướng (85g) chứa khoảng:

Lượng calo:126

Tổng chất béo: 2,9 g

Chất béo bão hòa: 0,9 g

Chất béo chuyển hóa: 0 g

Chất béo không bão hòa đa: 0,6 g

Chất béo không bão hòa đơn: 1,1 g

Cholesterol: 90 mg

Natri: 183 mg

Protein: 25 g

Kali: 357 mg

Ức gà rất giàu protein, chất dinh dưỡng quan trọng nhất giúp giảm cân. Protein có khả năng tạo cảm giác no lâu hơn so với carbohydrate và chất béo giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Protein cũng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

2. Các phần thịt gà nên chọn khi muốn giảm cân

Ức gà: Đây là phần thịt gà nạc nhất. Ức gà không da chứa hàm lượng protein cao nhất và hàm lượng chất béo thấp nhất so với các phần thịt khác như đùi hoặc cánh. Do đó là lựa chọn tốt nhất nếu muốn giảm cân.

Đùi gà: Đùi gà có nhiều chất béo và calo hơn ức gà. Nếu muốn ăn đùi gà, nên bỏ da để giảm lượng calo và chất béo.

Da gà: Da gà chứa nhiều chất béo và calo nhất, vì vậy những người muốn giảm cân không nên ăn da gà.

3. Cách chế biến ức gà tốt nhất giúp giảm cân

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, bên cạnh việc lựa chọn phần thịt gà tốt nhất thì cách chế biến món thịt gà cũng là yếu tố quyết định để giảm cân. Dù chọn phần thịt nào nhưng nếu quá trình tẩm ướp và chiên rán với nhiều gia vị, sốt, đường và dầu mỡ sẽ làm tăng lượng calo và chất béo không tốt cho quá trình giảm cân.

Thịt gà luộc, hấp

Đây là hai phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Chế biến bằng cách này giúp giữ nguyên hương vị và chất dinh dưỡng của thịt gà mà không làm tăng thêm lượng calo từ dầu mỡ. Mọi người có thể luộc và hấp thịt gà với một chút gừng để món ăn thêm hấp dẫn.

Ức gà nướng

Nướng là một phương pháp tốt để làm giảm chất béo trong thịt gà. Để món ăn ngon hơn, nên ướp thịt gà với các loại gia vị tự nhiên như chanh, tỏi, ớt, thảo mộc.

Ức gà áp chảo không dầu

Để làm món này, bạn chỉ cần làm nóng chảo, cho ức gà vào áp chảo, thêm một chút nước hoặc nước dùng gà để thịt không bị khô.

Gỏi ức gà hoặc ức gà trộn salad

Ức gà đã luộc hoặc nướng, xé sợi làm gỏi và trộn salad là một lựa chọn rất tốt cho bữa ăn giảm cân. Nên kết hợp thịt gà với các loại rau xanh, đậu, trứng luộc, cà chua, dưa chuột... với một chút dầu ô liu hoặc giấm táo.

Lưu ý: Mặc dù thịt gà và ức gà là một nguồn protein tuyệt vời để giảm cân nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc ăn duy nhất một món ức gà sẽ không tốt cho sức khỏe, gây thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều protein trong thời gian dài có thể gây gánh nặng cho gan và thận.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, một chế độ ăn giảm cân lành mạnh cần đủ chất và đa dạng các nhóm thực phẩm bao gồm: carbohydrate, protein, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Do đó, cần chú ý kết hợp thịt gà với các nhóm thực phẩm lành mạnh giàu dinh dưỡng khác như: cá, trứng, sữa, các loại đậu, trái cây, rau xanh... để có một chế độ ăn cân bằng. Ngoài chế độ ăn phù hợp cần kết hợp với luyện tập thể dục đều đặn để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)