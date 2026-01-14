3 loại thực phẩm chức năng phổ biến có thể đang phá hỏng giấc ngủ của bạn

Một số loại thực phẩm chức năng có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt là những loại tác động đến mức năng lượng hoặc chu kỳ ngủ - thức. Các thành phần như chất kích thích ẩn hoặc một số loại vitamin nhất định có thể khiến bạn khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Các chuyên gia khuyên nên kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm và dùng thực phẩm chức năng vào thời điểm sớm hơn trong ngày nếu bạn lo ngại về việc rối loạn giấc ngủ.

Gần 3/4 người Mỹ sử dụng thực phẩm chức năng để bổ sung dưỡng chất hoặc hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, một số sản phẩm thường dùng có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn, đó là làm gián đoạn giấc ngủ. Dưới đây là ba sản phẩm cần lưu ý:

1. Thực phẩm chức năng có chứa caffeine

Theo TS. Pieter A.Cohen, phó giáo sư y học tại Trường Y Harvard và bác sĩ nội khoa tại Liên minh Y tế Cambridge, một số thực phẩm chức năng dùng trước khi tập luyện, cũng như những sản phẩm được quảng cáo là giúp giảm cân hoặc tăng năng lượng, có chứa caffeine. Do đó, chúng có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu dùng quá gần giờ đi ngủ.

Mặc dù một số thực phẩm chức năng liệt kê caffeine là một thành phần nhưng nhiều loại không công bố hàm lượng. Một số khác có thể chứa caffeine mà không ghi nhãn rõ ràng. "Thường rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để người tiêu dùng biết được lượng caffeine trong một sản phẩm chỉ bằng cách nhìn vào nhãn mác." - TS. Cohen cho biết.

2. Vitamin B12

Vitamin B12 rất cần thiết cho chức năng thần kinh, sự hình thành hồng cầu và sản sinh năng lượng. Nó cũng có thể đóng vai trò trong việc điều chỉnh melatonin (hormone tham gia vào chu kỳ ngủ - thức), điều này có thể giúp hỗ trợ giấc ngủ và hoạt động ban ngày cho những người bị thiếu hụt melatonin, theo chuyên gia dinh dưỡng Grace Derocha, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa vitamin B12 và giấc ngủ dường như khá phức tạp - một số bằng chứng cho thấy nó thực sự có thể làm giảm thời gian ngủ hàng đêm của bạn. Ví dụ, một nghiên cứu nhỏ ở người lớn khỏe mạnh cho thấy vitamin B12 ảnh hưởng đến nồng độ melatonin và một dạng cụ thể - methylcobalamin - có liên quan đến việc ngủ ít hơn, mặc dù không liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém hơn nói chung.

Nhưng liệu các chất bổ sung này có thực sự làm gián đoạn giấc ngủ hay không, nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng. "Nhìn chung, các nghiên cứu cho kết quả trái chiều, ần thêm các nghiên cứu cắt ngang để hiểu đầy đủ mối quan hệ giữa giấc ngủ, nhịp sinh học và vitamin B12." - TS. Fariha Abbasi – Feinberg, thành viên hội đồng quản trị của Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ cho biết.

3. Vitamin tổng hợp

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn cho thấy vitamin tổng hợp gây ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng có một vài lý do khiến chúng có thể gây ra điều đó. Nhiều loại vitamin tổng hợp chứa vitamin B12, một chất dinh dưỡng có liên quan đến rối loạn giấc ngủ, một nghiên cứu cho thấy những người dùng vitamin tổng hợp báo cáo tỷ lệ mất ngủ và thức giấc giữa đêm cao hơn so với những người không dùng.

Tuy nhiên, TS. Abassi-Feinberg cảnh báo không nên quá chú trọng vào những phát hiện đó: "Điều quan trọng cần nhớ là một nghiên cứu đơn lẻ không thể cho thấy một xu hướng hoặc mối quan hệ nhân quả chắc chắn".

Nghiên cứu này cũng có những hạn chế quan trọng, bao gồm cỡ mẫu tương đối nhỏ, thiết kế không ngẫu nhiên và dựa vào dữ liệu giấc ngủ tự báo cáo.

Theo suckhoedoisong.vn