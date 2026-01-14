3 thời điểm uống trà xanh giúp giảm cân và đốt cháy mỡ nhanh hơn

Các hoạt chất sinh học trong trà xanh có khả năng đốt cháy mỡ thừa, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Do đó, nếu biết cách sử dụng trà xanh kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cải thiện vóc dáng và chỉ số cân nặng hiệu quả.

1. Trà xanh hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ như thế nào?

Tà xanh từ lâu đã được xem như một thức uống lành mạnh giúp hỗ trợ duy trì vóc dáng và sức khỏe do có chứa hàm lượng cao các polyphenol và chất chống oxy hóa tự nhiên. Một tách trà xanh không đường chứa khoảng 2 - 3 calo. Nó cũng chứa một lượng nhỏ các khoáng chất như kali, magie và sắt.

Khả năng giảm cân của trà xanh dựa trên các hợp chất sinh học mạnh như EGCG, caffeine. EGCG là loại catechin dồi dào nhất trong trà xanh giúp phân hủy mỡ thừa và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó ngăn chặn sự tích tụ mỡ ở vùng eo.

Hàm lượng caffeine trong trà xanh dù ít hơn cà phê nhưng đủ để kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng cường quá trình trao đổi chất và cải thiện hiệu suất tập luyện.

Trà xanh chứa các hợp chất có thể giúp giảm cân và giảm mỡ.

Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh chứa các hợp chất có thể giúp giảm cân và giảm mỡ cơ thể bằng cách tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Các catechin trong trà xanh, đặc biệt là EGCG, thúc đẩy quá trình trao đổi chất theo nhiều cách bao gồm giảm quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo và protein, thúc đẩy phân giải chất béo đồng thời ức chế sản sinh chất béo. Chiết xuất trà xanh cũng dẫn đến những thay đổi có lợi cho vi khuẩn đường ruột có liên quan đến mức độ mỡ cơ thể thấp hơn.

Các nghiên cứu gần đây đã nhấn mạnh tiềm năng của trà xanh trong việc thúc đẩy giảm mỡ và điều hòa lượng đường trong máu. Một nghiên cứu trên chuột béo phì cho thấy, chiết xuất trà xanh cải thiện quá trình trao đổi chất và sức khỏe cơ bắp. Các hợp chất thực vật trong trà xanh hoạt động cùng nhau để điều chỉnh việc sử dụng chất béo và năng lượng cho thấy tiềm năng của nó như một phương pháp hỗ trợ tự nhiên cho việc quản lý cân nặng lành mạnh.

2. Cách uống trà xanh để giảm cân và giảm mỡ hiệu quả

Uống trà xanh vào buổi sáng

Uống trà xanh vàobuổi sáng sau bữa ăn sáng khoảng 1 giờ. Đây là lúc cơ thể bắt đầu quá trình tiêu hóa và cần sự tỉnh táo. Trà xanh giúp thúc đẩy trao đổi chất, tạo điều kiện cho cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Uống trà xanh trước khi tập thể dục

Một nghiên cứu cho thấy những ngườiuống trà xanh trước khi tập luyện đốt cháy nhiều hơn 17% chất béo so với người không uống. EGCG trong trà xanh đặc biệt có lợi cho việc tăng cường trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi.

Uống trà xanh giữa các bữa ăn

Uống cách bữa ăn khoảng 1-2 giờ giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và ngăn chặn sự hấp thụ chất béo từ bữa ăn trước đó.

Uống trà xanh vào buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

3. Lưu ý “4 không” khi uống trà xanh

Không uống khi bụng đói: Chất tannin trong trà sẽ kích thích dạ dày tiết acid, gây ra cảm giác "say trà", buồn nôn và cồn cào dạ dày. Nên uống trà xanh sau khi đã ăn nhẹ hoặc uống sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng.

Không uống ngay sau bữa ăn:Trà xanh có thể cản trở việc hấp thụ sắt từ thực phẩm. Vì vậy, khi ăn bữa ăn giàu thực phẩm bổ sung sắt thì không nên uống trà cùng thời điểm. Nên uống ít nhất 1 giờ trước hoặc sau bữa ăn.

Tránh uống sát giờ đi ngủ: Caffeine có thể khiến bạn trằn trọc, mất ngủ. Tốt nhất nên ngừng uống sau 4 giờ chiều.

Không thêm đường: Việc thêm đường vào trà xanh làm tăng lượng calo rỗng, gây tích tụ mỡ thừa và triệt tiêu khả năng đốt cháy chất béo tự nhiên của trà. Đồng thời, đường làm tăng nồng độ insulin, ngăn cản quá trình chuyển hóa năng lượng và khiến nỗ lực giảm cân thất bại.

Theo suckhoedoisong.vn