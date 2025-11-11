4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu

Dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để bảo vệ mạch máu. Việc lựa chọn thực phẩm đúng là nền tảng giúp kiểm soát các nguy cơ như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch...

1. Vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe mạch máu

Hiện nay, tỷ lệ người mắc các bệnh lý mạch máu đang có xu hướng gia tăng đáng báo động. Nhiều bệnh lý mạch máu nguy hiểm như hẹp tắc các động mạch, bệnh phình và lóc tách động mạch chủ... có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong được xác định là có liên quan đến yếu tố tuổi tác, giới tính, lối sống ít vận động, các bệnh lý liên quan tới rối loạn chuyển hóa và các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hay thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia...

Hành vi ít vận động rất phổ biến trong xã hội hiện đại, nhất là ngồi lâu trong thời gian dài sẽ làm suy giảm chức năng mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau tim và đột quỵ.

Theo các bác sĩ, để phòng bệnh tim mạch nói chung và các bệnh lý mạch máu nói riêng, chúng ta nên thực hiện lối sống lành mạnh: duy trì nhiều hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng; không hút thuốc lá; hạn chế bia, rượu... Đặc biệt, cần kiểm soát huyết áp cao, quản lý cholesterol trong máu cao và bệnh đái tháo đường.

Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết để bảo vệ hệ thống mạch máu. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp ngăn ngừa mà còn kiểm soát các tác nhân gây hại chủ yếu như mỡ máu cao (cholesterol), tăng huyết áp, đái tháo đường và nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc lựa chọn thực phẩm đúng là nền tảng giúp kiểm soát các nguy cơ này.

2. Thực phẩm giàu flavanol giúp bảo vệ mạch máu khi ngồi lâu

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham: Ngay cả khi không vận động cơ thể nhưng chúng ta vẫn đang gây áp lực lên hệ thống mạch máu. Việc tìm ra cách giảm thiểu tác động của việc ngồi liên tục lên hệ thống mạch máu có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Họ muốn tìm hiểu xem liệu chế độ ăn uống, đặc biệt là những thực phẩm giàu flavanol, có thể giúp bảo vệ hệ thống mạch máu khỏi nguy cơ mắc bệnh liên quan đến việc ngồi liên tục hay không.

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy, việc ăn các thực phẩm giàu flavanol như trà, quả mọng, táo và ca cao có thể bảo vệ sức khỏe mạch máu ở nam giới khỏi tác hại của việc ngồi lâu.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Catarina Rendeiro, Phó Giáo sư Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học Birmingham cho biết: Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có hàm lượng flavanol cao trong thời gian ngồi là một cách tốt để giảm bớt tác động của tình trạng ít vận động lên hệ thống mạch máu. Việc sử dụng thực phẩm và đồ uống giàu flavanol, đặc biệt là kết hợp với việc đi bộ ngắn hoặc đứng lên sau những khoảng thời gian không vận động có thể là một cách tốt để tăng cường sức khỏe lâu dài, bất kể trình độ thể lực của mỗi cá nhân.

Nghiên cứu này không được thực hiện trên phụ nữ vì những thay đổi về nồng độ estrogen trong chu kỳ kinh nguyệt được cho là có thể ảnh hưởng đến tác động của flavanol lên sức khỏe mạch máu khi ngồi.

Táo (đặc biệt là vỏ táo) và nho (đặc biệt là nho đỏ và tím) cung cấp nhiều flavanol.

3. Lợi ích của một số thực phẩm giàu flavanol với sức khỏe mạch máu

Flavanol là một nhóm hợp chất chống ô xy hoá thuộc flavonoid có khả năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu chủ yếu bằng cách thúc đẩy sản xuất nitric oxide (NO) - một chất giúp làm giãn và thư giãn thành mạch máu. Các loại thực phẩm giàu flavanol được chứng minh tốt cho sức khỏe mạch máu bao gồm:

Ca cao và sô cô la đen

Đây là nguồn flavanol dồi dào nhất. Các nghiên cứu cho thấy flavanol trong ca cao giúp cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp nhờ khả năng tăng cường nitric oxide giúp mạch máu linh hoạt hơn.

Nên chọn sô cô la đen có hàm lượng ca cao tối thiểu 70% (lý tưởng là 80% trở lên) và có ít đường để tối đa hóa lợi ích.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin, đặc biệt là EGCG. Uống trà xanh thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch, giúp cải thiện chức năng nội mô (lớp lót bên trong mạch máu) và có tác dụng chống viêm bảo vệ thành mạch.

Táo và nho

Táo (đặc biệt là vỏ táo) và nho (đặc biệt là nho đỏ và tím) cung cấp nhiều loại flavonoid, bao gồm flavanol và anthocyanin (trong nho tím), giúp chống oxy hóa và giảm độ cứng của động mạch.

Quả anh đào

Quả mọng như anh đào chứa nhiều anthocyanin và một lượng flavanol nhất định. Flavanol trong anh đào giúp giảm viêm và tốt cho mạch máu.

