4 nhóm người nên hạn chế ăn quả ổi

{title}
{publish}
{head}
Quả ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng một số nhóm người lại không nên ăn loại quả này để tránh những rủi ro không mong muốn. Dưới đây là 4 nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn ổi.
Quả ổi giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong ổi còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.
Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm nào, dù tốt đến mấy, cũng có thể mang lại những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được sử dụng đúng cách. Do đó, khi ăn ổi cũng cần chú ý hoặc thậm chí một số người nên tránh ăn loại quả này.
1. Những người nên cẩn trọng hoặc nên tránh ăn quả ổi
Người bị rối loạn tiêu hoá không nên ăn nhiều ổi
Mặc dù chất xơ rất tốt cho tiêu hóa nhưng việc tiêu thụ quá nhiều ổi, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Ổi có hạt cứng và hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, khi ăn vào cơ thể có thể không được tiêu hóa hoàn toàn. Lượng chất xơ này khi đến ruột già sẽ bị vi khuẩn lên men, tạo ra khí gas, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Đối với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý về tiêu hóa khác, việc ăn ổi có thể kích hoạt các cơn đau bụng và rối loạn tiêu hóa.
Đặc biệt, nếu ăn ổi xanh hoặc ổi non, hàm lượng tanin cao trong vỏ và ruột dễ bị táo bón. Tanin có khả năng làm se niêm mạc ruột, làm giảm nhu động ruột và gây khó khăn cho việc bài tiết. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều ổi chín, lượng đường và chất xơ lớn có thể gây tiêu chảy ở một số người.
Người bệnh đái tháo đường không nên ăn nhiều ổi chín
Cá giàu protein và các dưỡng chất thiết yếu, tốt cho tim mạch, trí não và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức cá an toàn. Vậy nguyên nhân do đâu và cách...
baophutho.vn “Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế” – phương châm ấy đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động của toàn ngành Y...
baophutho.vn Vùng đất Tân Lạc từ lâu được biết đến như một miền quê giàu bản sắc dân tộc, nơi những dãy núi trập trùng ôm ấp những bản làng. Giữa thiên...
Các loại hạt là thực phẩm lành mạnh tốt cho người bị mất ngủ vì chúng chứa một số dưỡng chất quan trọng thúc đẩy giấc ngủ theo nhiều cơ chế khác nhau.
baophutho.vn Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm (BKLN) ngày càng gia tăng, công tác quản lý, điều trị BKLN tại trạm y tế đang cho thấy hiệu quả rõ nét...
Quả lựu chứa nhiều lợi ích dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 7 nhóm người đặc biệt nên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống hàng ngày.
Ăn dặm là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp. Chọn đúng thực phẩm tốt sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, trong...