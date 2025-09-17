4 nhóm người nên hạn chế ăn quả ổi

Quả ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng một số nhóm người lại không nên ăn loại quả này để tránh những rủi ro không mong muốn. Dưới đây là 4 nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn ổi.

Quả ổi giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong ổi còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm nào, dù tốt đến mấy, cũng có thể mang lại những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được sử dụng đúng cách. Do đó, khi ăn ổi cũng cần chú ý hoặc thậm chí một số người nên tránh ăn loại quả này.

1. Những người nên cẩn trọng hoặc nên tránh ăn quả ổi

Ăn quả ổi có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có một số nhóm người cần cẩn trọng.

Người bị rối loạn tiêu hoá không nên ăn nhiều ổi

Mặc dù chất xơ rất tốt cho tiêu hóa nhưng việc tiêu thụ quá nhiều ổi, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Ổi có hạt cứng và hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, khi ăn vào cơ thể có thể không được tiêu hóa hoàn toàn. Lượng chất xơ này khi đến ruột già sẽ bị vi khuẩn lên men, tạo ra khí gas, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Đối với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý về tiêu hóa khác, việc ăn ổi có thể kích hoạt các cơn đau bụng và rối loạn tiêu hóa.

Đặc biệt, nếu ăn ổi xanh hoặc ổi non, hàm lượng tanin cao trong vỏ và ruột dễ bị táo bón. Tanin có khả năng làm se niêm mạc ruột, làm giảm nhu động ruột và gây khó khăn cho việc bài tiết. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều ổi chín, lượng đường và chất xơ lớn có thể gây tiêu chảy ở một số người.

Người bệnh đái tháo đường không nên ăn nhiều ổi chín