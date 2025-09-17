Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

4 nhóm người nên hạn chế ăn quả ổi

Quả ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng một số nhóm người lại không nên ăn loại quả này để tránh những rủi ro không mong muốn. Dưới đây là 4 nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn ổi.

Quả ổi giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong ổi còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm nào, dù tốt đến mấy, cũng có thể mang lại những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được sử dụng đúng cách. Do đó, khi ăn ổi cũng cần chú ý hoặc thậm chí một số người nên tránh ăn loại quả này.

1. Những người nên cẩn trọng hoặc nên tránh ăn quả ổi

4 nhóm người nên hạn chế ăn quả ổi
Ăn quả ổi có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có một số nhóm người cần cẩn trọng.

Người bị rối loạn tiêu hoá không nên ăn nhiều ổi

Mặc dù chất xơ rất tốt cho tiêu hóa nhưng việc tiêu thụ quá nhiều ổi, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Ổi có hạt cứng và hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, khi ăn vào cơ thể có thể không được tiêu hóa hoàn toàn. Lượng chất xơ này khi đến ruột già sẽ bị vi khuẩn lên men, tạo ra khí gas, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Đối với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý về tiêu hóa khác, việc ăn ổi có thể kích hoạt các cơn đau bụng và rối loạn tiêu hóa.

Đặc biệt, nếu ăn ổi xanh hoặc ổi non, hàm lượng tanin cao trong vỏ và ruột dễ bị táo bón. Tanin có khả năng làm se niêm mạc ruột, làm giảm nhu động ruột và gây khó khăn cho việc bài tiết. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều ổi chín, lượng đường và chất xơ lớn có thể gây tiêu chảy ở một số người.

Người bệnh đái tháo đường không nên ăn nhiều ổi chín

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù có chỉ số đường huyết thấp, ổi vẫn chứa một lượng đường tự nhiên nhất định. Nếu người bệnh đái tháo đường ăn ổi không kiểm soát, đặc biệt là các loại ổi ngọt, chín, lượng đường này có thể làm tăng đột ngột đường huyết.

Người bị suy thận nên hạn chế ăn quả ổi

Ổi là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch và cân bằng điện giải. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh thận mạn tính hoặc suy thận, việc tiêu thụ nhiều ổi có thể gây nguy hiểm. Chức năng chính của thận là lọc và đào thải các khoáng chất dư thừa ra khỏi cơ thể, bao gồm cả kali. Khi thận bị suy yếu, khả năng này giảm đi, khiến kali tích tụ trong máu, dẫn đến tình trạng tăng kali máu (một tình trạng cấp cứu y tế) có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim mạch...

Người chuẩn bị phẫu thuật nên tránh ăn quả ổi, trà lá ổi

Khi chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật, việc kiểm soát đường huyết là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn và giúp quá trình phục hồi diễn ra tốt hơn. Mặc dù ổi được biết đến với khả năng hỗ trợ điều chỉnh đường huyết nhưng chính điều này lại là một lý do khiến những người sắp phẫu thuật cần đặc biệt cẩn trọng.

Lý do là vì một số hợp chất trong ổi, đặc biệt là trong lá ổi, có thể làm giảm lượng đường trong máu. Nếu bệnh nhân ăn ổi hoặc uống trà lá ổi trong thời gian gần phẫu thuật, điều này có thể gây ra hiện tượng hạ đường huyết đột ngột trong hoặc sau ca mổ, gây nguy hiểm và khó khăn cho các bác sĩ.

Để đảm bảo đường huyết luôn ở mức ổn định và an toàn, các chuyên gia y tế khuyên nên ngừng ăn ổi và các chế phẩm từ ổi (như trà lá ổi) ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật. Đây là một biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh các biến chứng không mong muốn và giúp ca mổ diễn ra suôn sẻ.

2. Ăn ổi như thế nào cho an toàn?

Dù có những rủi ro nhất định, vẫn có thể ăn ổi một cách an toàn:

Ăn vừa phải: Hãy ăn ổi với một lượng vừa phải, khoảng 1 - 2 quả mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều cùng một lúc.

Gọt vỏ và bỏ hạt: Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên gọt vỏ và loại bỏ hạt để giảm thiểu tác dụng phụ.

Ăn ổi chín: Ổi chín mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn so với ổi xanh.

Uống đủ nước: Khi ăn ổi hoặc bất kỳ thực phẩm giàu chất xơ nào, hãy uống đủ nước để hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Để tận dụng tối đa lợi ích của ổi mà không gây hại, cần hiểu rõ những tác dụng phụ tiềm ẩn và biết ai nên hạn chế ăn. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)


TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: nhóm Chất xơ Phẫu thuật Lợi ích sức khỏe Hệ tiêu hóa Rủi ro Chất chống oxy hóa Kiểm soát Khoáng chất Hỗ trợ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá biển

6 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá biển
2025-09-19 16:40:00

Cá giàu protein và các dưỡng chất thiết yếu, tốt cho tim mạch, trí não và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức cá an toàn. Vậy nguyên nhân do đâu và cách...

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
2025-09-19 15:00:00

baophutho.vn “Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế” – phương châm ấy đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động của toàn ngành Y...

Đánh thức nguồn dược liệu quý

Đánh thức nguồn dược liệu quý
2025-09-19 10:06:00

baophutho.vn Vùng đất Tân Lạc từ lâu được biết đến như một miền quê giàu bản sắc dân tộc, nơi những dãy núi trập trùng ôm ấp những bản làng. Giữa thiên...

Các loại hạt tốt cho người bị mất ngủ

Các loại hạt tốt cho người bị mất ngủ
2025-09-19 09:15:00

Các loại hạt là thực phẩm lành mạnh tốt cho người bị mất ngủ vì chúng chứa một số dưỡng chất quan trọng thúc đẩy giấc ngủ theo nhiều cơ chế khác nhau.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long