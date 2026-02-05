6 bài tập tăng cường sức khỏe khớp hông sau tuổi 55

{title}
{publish}
{head}
Sau tuổi 55, khớp hông dễ suy yếu do lão hóa và ít vận động. Tập luyện đúng cách không chỉ giúp tăng sức mạnh, cải thiện thăng bằng mà còn giảm nguy cơ té ngã, đau khớp.
Khớp hông là một trong những khớp linh hoạt nhất của cơ thể, cho phép vận động theo nhiều mặt phẳng như gập - duỗi, dang - khép và xoay. Tuy nhiên, lối sống hiện đại với thời gian ngồi kéo dài và thói quen vận động đơn điệu theo trục trước - sau khiến khớp hông cùng các nhóm cơ ổn định xung quanh ít được kích hoạt.
Trong khi đó, đây lại là khớp giữ vai trò then chốt trong vận động, giữ thăng bằng và phòng ngừa té ngã - những yếu tố đặc biệt quan trọng khi bước sang tuổi trung niên và cao tuổi. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào tạ nặng, việc kết hợp các bài tập chức năng, tải trọng thấp giúp cải thiện sức mạnh và độ ổn định khớp hông hiệu quả, an toàn hơn sau tuổi 55.
Dưới đây là 6 bài tập giúp tăng cường sức khỏe khớp hông hiệu quả và an toàn sau tuổi 55:
1. Squat với tạ giúp tăng cường khớp hông
Bài tập squat với tạ trước ngực giúp tăng cường cơ mông, đùi và khả năng kiểm soát thân người. Người mới tập hoặc có đau khớp gối có thể bắt đầu bằng squat ngồi xuống ghế.
Cách thực hiện:
- Đứng thẳng, hai chân rộng hơn vai.
- Hai tay giữ tạ trước ngực, khuỷu tay khép sát thân.
- Gập hông và gối, hạ người xuống squat, lưng giữ thẳng.
- Đẩy qua gót chân để trở về tư thế đứng.
- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.
2. Bước lên bục
Bài tập bước lên bục mô phỏng vận động sinh hoạt hằng ngày, giúp cải thiện sức mạnh chức năng và thăng bằng một chân, yếu tố quan trọng để phòng ngừa té ngã.
Cách thực hiện:
- Đứng đối diện bục chắc chắn cao ngang gối, mỗi tay cầm một tạ nhẹ.
- Đặt một chân lên bục, siết cơ bụng.
- Đẩy qua gót chân để đứng thẳng lên bục.
- Hạ xuống có kiểm soát, đổi bên.
- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 8 lần mỗi chân.
3. Squat tách chân luân phiên
Bài tập squat tách chân đòi hỏi nhiều sức mạnh và kiểm soát khớp hông, giúp cải thiện sự cân bằng giữa hai bên cơ thể.
Cách thực hiện:
- Đứng thẳng, hai tay chống hông hoặc chắp trước ngực.
- Bước một chân lên trước khoảng 60–90 cm.
- Gập cả hai gối, hạ mông xuống thấp.
- Đẩy qua gót chân trước để đứng dậy, đổi bên.
- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 6 lần mỗi bên.
4. Plank
Sức mạnh cơ hông có mối liên hệ chặt chẽ với cơ lõi và lưng dưới. Plank giúp cải thiện ổn định thân người, hỗ trợ bảo vệ khớp hông khi vận động.
Cách thực hiện:
- Chống tay hoặc cẳng tay dưới vai.
- Duỗi thẳng chân (hoặc chống gối nếu khó).
- Gồng cơ bụng, siết mông, giữ thân người thành một đường thẳng.
- Thực hiện 2–3 lần, mỗi lần 20–30 giây.
5. Bài tập vỏ sò
Bài tập vỏ sò giúp kích hoạt cơ mông nhỡ, nhóm cơ giữ vai trò ổn định khớp hông khi đi bộ và đứng một chân.
Cách thực hiện:
- Nằm nghiêng, gối gập, đặt dây kháng lực quanh đùi.
- Giữ hai bàn chân chạm nhau, nâng gối trên lên.
- Hạ xuống chậm rãi, tránh xoay lưng.
- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 6–8 lần mỗi bên.
6. Cầu mông với dây kháng lực
Đây là bài tập kinh điển giúp tăng sức mạnh cơ mông, giảm tải cho khớp hông và cột sống thắt lưng.
Cách thực hiện:
- Nằm ngửa, gối gập, chân rộng bằng hông, dây kháng lực đặt trên gối.
- Đẩy qua gót chân, nâng hông lên đến khi thân người thẳng.
- Siết mông ở vị trí cao nhất, sau đó hạ xuống chậm rãi.
- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp số lần tối đa có thể kiểm soát tốt kỹ thuật.
Việc duy trì các bài tập tải trọng thấp hằng ngày giúp bảo tồn tầm vận động và hỗ trợ kiểm soát thăng bằng. Với người trên 55 tuổi, tập luyện sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần vẫn cần thiết, song không nhất thiết phải nâng tạ nặng. Ngoài ra nên ưu tiên những bài tập đa khớp, đa mặt phẳng, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh, khả năng kiểm soát và ổn định khớp.
Lưu ý, người trên 55 tuổi, đặc biệt có tiền sử đau khớp, loãng xương hoặc bệnh lý tim mạch, nên khởi động kỹ, tăng dần cường độ và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi tập luyện.
TS biên soạn Theo suckhoedoisong.vn
Các loại hạt là một trong những món ăn nhẹ được yêu thích, nhất là trong dịp Tết. Tham khảo cách bảo quản để hạt giữ được độ ngon và không bị hôi dầu, mốc hỏng.
Với người khỏe mạnh, trứng là thực phẩm lý tưởng, nhưng với một số người, ăn trứng sai cách có thể gây hại. Dưới đây là 6 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn trứng để ngăn...
baophutho.vn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và...
Một nghiên cứu quy mô lớn từ dữ liệu UK Biobank với hơn 258.000 người tham gia là một cột mốc quan trọng trong y học dinh dưỡng khi xem xét lại cách sử dụng omega-3 để bảo vệ...
Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng với người tập thể thao, giá trị của cà chua không chỉ dừng ở vai trò “rau ăn kèm” mà còn hỗ trợ phục hồi, giảm...
Ăn Tết là một thử thách với mâm cỗ truyền thống nhiều thịt mỡ và tinh bột. Nếu biết cách biến tấu, những món ăn truyền thống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và tận hưởng hương vị Tết...
baophutho.vn Trước thềm Tết Nguyên đán, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân được ngành Y tế tỉnh xác định là nhiệm vụ...