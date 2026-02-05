6 bài tập tăng cường sức khỏe khớp hông sau tuổi 55

Sau tuổi 55, khớp hông dễ suy yếu do lão hóa và ít vận động. Tập luyện đúng cách không chỉ giúp tăng sức mạnh, cải thiện thăng bằng mà còn giảm nguy cơ té ngã, đau khớp.

Khớp hông là một trong những khớp linh hoạt nhất của cơ thể, cho phép vận động theo nhiều mặt phẳng như gập - duỗi, dang - khép và xoay. Tuy nhiên, lối sống hiện đại với thời gian ngồi kéo dài và thói quen vận động đơn điệu theo trục trước - sau khiến khớp hông cùng các nhóm cơ ổn định xung quanh ít được kích hoạt.

Trong khi đó, đây lại là khớp giữ vai trò then chốt trong vận động, giữ thăng bằng và phòng ngừa té ngã - những yếu tố đặc biệt quan trọng khi bước sang tuổi trung niên và cao tuổi. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào tạ nặng, việc kết hợp các bài tập chức năng, tải trọng thấp giúp cải thiện sức mạnh và độ ổn định khớp hông hiệu quả, an toàn hơn sau tuổi 55.

Dưới đây là 6 bài tập giúp tăng cường sức khỏe khớp hông hiệu quả và an toàn sau tuổi 55:

1. Squat với tạ giúp tăng cường khớp hông

Bài tập squat với tạ trước ngực giúp tăng cường cơ mông, đùi và khả năng kiểm soát thân người. Người mới tập hoặc có đau khớp gối có thể bắt đầu bằng squat ngồi xuống ghế.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân rộng hơn vai.

- Hai tay giữ tạ trước ngực, khuỷu tay khép sát thân.

- Gập hông và gối, hạ người xuống squat, lưng giữ thẳng.

- Đẩy qua gót chân để trở về tư thế đứng.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.

Bài squat giữ tạ trước ngực giúp tăng cường cơ mông, đùi và khả năng kiểm soát thân người.

2. Bước lên bục

Bài tập bước lên bục mô phỏng vận động sinh hoạt hằng ngày, giúp cải thiện sức mạnh chức năng và thăng bằng một chân, yếu tố quan trọng để phòng ngừa té ngã.

Cách thực hiện:

- Đứng đối diện bục chắc chắn cao ngang gối, mỗi tay cầm một tạ nhẹ.

- Đặt một chân lên bục, siết cơ bụng.

- Đẩy qua gót chân để đứng thẳng lên bục.

- Hạ xuống có kiểm soát, đổi bên.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 8 lần mỗi chân.

Bài tập bước lên bục mô phỏng vận động sinh hoạt hằng ngày, giúp cải thiện sức mạnh chức năng và thăng bằng một chân.

3. Squat tách chân luân phiên

Bài tập squat tách chân đòi hỏi nhiều sức mạnh và kiểm soát khớp hông, giúp cải thiện sự cân bằng giữa hai bên cơ thể.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai tay chống hông hoặc chắp trước ngực.

- Bước một chân lên trước khoảng 60–90 cm.

- Gập cả hai gối, hạ mông xuống thấp.

- Đẩy qua gót chân trước để đứng dậy, đổi bên.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 6 lần mỗi bên.

Bài tập squat tách chân đòi hỏi nhiều sức mạnh và kiểm soát khớp hông.

4. Plank

Sức mạnh cơ hông có mối liên hệ chặt chẽ với cơ lõi và lưng dưới. Plank giúp cải thiện ổn định thân người, hỗ trợ bảo vệ khớp hông khi vận động.

Cách thực hiện:

- Chống tay hoặc cẳng tay dưới vai.

- Duỗi thẳng chân (hoặc chống gối nếu khó).

- Gồng cơ bụng, siết mông, giữ thân người thành một đường thẳng.

- Thực hiện 2–3 lần, mỗi lần 20–30 giây.

5. Bài tập vỏ sò

Bài tập vỏ sò giúp kích hoạt cơ mông nhỡ, nhóm cơ giữ vai trò ổn định khớp hông khi đi bộ và đứng một chân.

Cách thực hiện:

- Nằm nghiêng, gối gập, đặt dây kháng lực quanh đùi.

- Giữ hai bàn chân chạm nhau, nâng gối trên lên.

- Hạ xuống chậm rãi, tránh xoay lưng.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 6–8 lần mỗi bên.

6. Cầu mông với dây kháng lực

Đây là bài tập kinh điển giúp tăng sức mạnh cơ mông, giảm tải cho khớp hông và cột sống thắt lưng.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa, gối gập, chân rộng bằng hông, dây kháng lực đặt trên gối.

- Đẩy qua gót chân, nâng hông lên đến khi thân người thẳng.

- Siết mông ở vị trí cao nhất, sau đó hạ xuống chậm rãi.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp số lần tối đa có thể kiểm soát tốt kỹ thuật.

Bài tập cầu mông giúp tăng sức mạnh cơ mông, giảm tải cho khớp hông và cột sống thắt lưng.