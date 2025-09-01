80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

{title}
Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, “lấy sức ta giải phóng cho ta,” đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia.
baophutho.vn Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi khắp nơi rợp trời cờ đỏ sao vàng thì ở bản Lác, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ lại bừng lên một sức sống đặc biệt. Những...
Sớm 2/9, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ míttinh, diễu...
baophutho.vn TRỰC TIẾP | Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Rạng sáng 2/9, hàng vạn người dân đã tập trung tại nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng...
Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
baophutho.vn Sáng mồng Một tháng Chín, nhà văn hoá xóm Rên (xã Toàn Thắng) đông kín người cùng tiếng cười nói rộn rã của bà con và những ánh mắt háo hức khi...
baophutho.vn Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trên cả nước đã có những hành động thiết thực,...