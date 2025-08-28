80 năm Quốc khánh: Trải nghiệm đầy tự hào về lòng yêu nước của Nhân dân

Khi các đoàn xe diễu binh, diễu hành nối đuôi nhau tiến vào trung tâm thành phố, hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường, tay vẫy cao cờ, cất cao tiếng hát hòa nhịp cùng không gian hội tụ.

Các khối diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Tối 27/8, các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến đường Hà Nội trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt từ người dân.

Sau trận mưa kéo dài từ nhiều hôm trước, đầu giờ chiều 27/8, trời dần hửng nắng, các điểm ngập nước đã dần rút hẳn, mặt đường trở nên khô ráo. Đông đảo người dân đã đổ xô về nhiều tuyến đường, chật kín vỉa hè. Thời tiết mát mẻ khiến tinh thần mọi người thêm phấn khởi chờ đón theo dõi các khối lực lượng diễu binh, diễu hành.

Khi các đoàn xe diễu binh, diễu hành nối đuôi nhau tiến vào trung tâm thành phố, không khí trở nên rộn ràng và đầy xúc động. Hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường, tay vẫy cao cờ, cất cao tiếng hát hòa nhịp cùng không gian hội tụ.

Mọi ánh mắt đều hướng về đoàn xe và các khối diễu binh với niềm tự hào rạng rỡ như một sự chào đón nồng nhiệt dành cho các chiến sỹ. Những cụ già, cựu chiến binh dù tuổi cao, sức yếu tay run vẫn cố vẫy chào theo đoàn xe đang lăn bánh.

Các chiến sỹ cũng đáp lại tình cảm của người dân bằng những nụ cười và cái vẫy tay qua khung cửa. Sự ủng hộ này không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với những nỗ lực và cống hiến của lực lượng tham gia diễu binh. Mỗi khi một khối đi qua, tất cả người dân đều cố gắng lưu giữ, ghi lại khoảnh khắc những bước đi thẳng tắp, đổi điều lệnh nhịp nhàng. Đó là thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, luyện tập suốt nhiều ngày đêm của các chiến sỹ. Những ánh nhìn, những nụ cười rạng rỡ mang theo cái nhìn đầy tự hào.

Khi chương trình bắt đầu, mọi người dân có mặt đều đứng nghiêm trang, cùng nhau hát vang Quốc ca, hòa nhịp trong từng câu chữ, từng giai điệu. Tiếng bước chân đều đặn của đoàn diễu binh, tiếng động cơ xe cơ giới, nhịp trống trầm hùng hòa cùng tiếng hò reo của nhân dân, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa sôi động, khiến ai cũng cảm nhận được sự hùng tráng của buổi lễ.

Xen lẫn trong dòng người trở về từ buổi sơ duyệt, cô Hoàng Minh Ánh (55 tuổi, phường Yết Kiêu) hào hứng cho biết: " Tôi cảm thấy những bước chân mạnh mẽ, đồng đều của các chiến sỹ diễu binh, diễu hành mang đến khí thế hùng tráng, trang nghiêm. Đằng sau đó là biết bao ngày tháng rèn luyện vất vả, đổ mồ hôi để có được đội hình chỉnh tề, đẹp mắt. Người dân càng thêm khâm phục, tự hào về ý chí, tinh thần kỷ luật và sự quyết tâm của các chiến sỹ. Tất cả khiến không khí ngày lễ lớn đang đến gần càng thêm thiêng liêng và đáng chờ đợi. Tôi nhất định sẽ có mặt tại buổi lễ chính thức."

Đến từ nước Nga xa xôi, anh Dimitry Na (38 tuổi, khách du lịch) chia sẻ: “Tôi được biết đến Việt Nam qua Đại sứ quán Nga và đã quyết định cùng con trai có một chuyến du lịch tại đây bởi tôi biết các bạn là một đất nước với chiều sâu lịch sử hào hùng. Tôi và con trai Stefan 9 tuổi cảm thấy thật may mắn khi có mặt tại Hà Nội trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trọng đại này. Được chứng kiến không khí hào hùng trong lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành đối với tôi là một trải nghiệm khó quên. Thủ đô Hà Nội của các bạn thật mến khách và thân thiện. Chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội trong 1 tuần nữa và tôi nghĩ con trai tôi sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời về lòng yêu nước khi chứng kiến những người bạn Việt Nam tự hào hô vang 2 tiếng “Việt Nam” mỗi khi đoàn diễu binh diễu hành đi qua."

Bà Đặng Thị Hiền (trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) cho biết bà muốn các con thấy được toàn bộ sự chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bà cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi là một phần của buổi sơ duyệt này. Ngày 30/8 là buổi tổng duyệt, bà và các con sẽ có mặt thật sớm để chứng kiến tận mắt như một phần tình cảm yêu quê hương đất nước.

Mặc dù đây là buổi theo dõi tập diễu binh, diễu hành lần thứ 3, nhưng chị Nguyễn Phương Quỳnh (45 tuổi, ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn giữ nguyên cảm xúc như lần đầu tiên được xem. Chị vô cùng xúc động và tự hào khi nhìn thấy các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân. Đây là khoảnh khắc quý giá và là một kỷ niệm đẹp chị sẽ không bao giờ quên.

Buổi lễ kỷ niệm kết thúc, nhưng không khí ấm áp và tràn đầy tình cảm của nhân dân vẫn còn đọng lại trên từng tuyến phố. Những nụ cười, những cái vẫy tay, tiếng reo hò cổ vũ và những lời chúc bình an gửi tới các chiến sỹ không chỉ là sự động viên tinh thần, mà còn là biểu hiện sống động của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đây là dịp để mỗi người dân trải nghiệm và gửi gắm tình cảm của mình, để niềm tự hào và lòng biết ơn lan tỏa khắp Thủ đô, làm nên một ngày hội thực sự của tinh thần đoàn kết và yêu nước.

