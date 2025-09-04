Á Mỹ hướng tới phát triển xanh, bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tiếp cận, ứng dụng các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong chiến lược này, nhanh chóng tạo dựng thương hiệu, uy tín trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ tiên phong chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường nhờ chiến lược, sản phẩm phù hợp và chất lượng ổn định. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản phẩm của doanh nghiệp đã vươn ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước Trung Đông. Các sản phẩm của Á Mỹ đã có mặt tại nhiều quốc gia, đáp ứng đa dạng thị hiếu khách hàng, nhất là thế hệ trẻ - nhóm tiêu dùng đang định hình những chuẩn mực mới về chất lượng, thiết kế và tính thân thiện với môi trường.

Bên cạnh mục tiêu thương mại, công ty xác định phát triển xanh và bền vững là “xương sống” trong chiến lược dài hạn. Điều này không chỉ giúp gia tăng sức cạnh tranh mà còn phù hợp với xu thế hội nhập, khi các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản... áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và quản trị.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, Á Mỹ đã tiến hành chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống quản lý môi trường và năng lượng; các quy chuẩn về sức khỏe, an toàn lao động; tiêu chuẩn về quyền con người theo Bộ Quy tắc ứng xử (BSCI); cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ. Việc áp dụng đồng bộ các chuẩn mực giúp công ty vượt qua các “hàng rào kỹ thuật” của thị trường xuất khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, giảm lãng phí và tối ưu nguồn lực.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Á Mỹ tiến nhanh trên con đường phát triển bền vững là mạnh dạn đầu tư công nghệ mới. Công ty đã triển khai hệ thống quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội toàn diện, thực hiện kiểm toán định kỳ về tiêu thụ năng lượng của từng máy móc, thiết bị; đo lường lượng rác thải và dấu chân carbon để từ đó có giải pháp giảm thiểu. Song song với đó, công ty tích cực sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, tăng cường tái sử dụng và tái chế vật liệu, đầu tư dây chuyền tiết kiệm năng lượng, áp dụng quy trình sản xuất tuần hoàn. Từng công đoạn trong chu trình sản phẩm, từ khâu thiết kế, sản xuất, đóng gói đến vận chuyển đều được kiểm soát nghiêm ngặt để giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Ông Trần Tuấn Đại, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc AMY GRUPO, chia sẻ: “Triển khai ESG là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ. Á Mỹ coi đây không chỉ là yêu cầu để xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường khó tính, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường. Mỗi bước cải tiến quy trình, mỗi kWh điện tiết kiệm được hay mỗi tấn khí thải giảm đi đều mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội”.

Bên cạnh đó, Á Mỹ cũng đầu tư chuyên sâu vào đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, triển khai song song ở cả trong nước và quốc tế. Á Mỹ nhanh chóng chinh phục khách hàng trong nước và trên thế giới, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước phát triển như: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Mỹ, một số nước châu Âu. Quy mô sản xuất không ngừng tăng lên cả về số lượng và giá trị sản xuất. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.300 lao động, tăng hơn 4 lần so với thời điểm mới thành lập năm 2015, trong đó 90% là lao động địa phương. Hai năm liên tiếp (2023- 2024) Á Mỹ được vinh danh tại Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024”; 3 năm liên tiếp (2022- -2024) được vinh danh "Top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín nhất tại Việt Nam và “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Là đại diện duy nhất trong ngành vật liệu ốp lát có mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024” trong chu kỳ đánh giá 2015 - 2024 do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet phối hợp tổ chức... giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 một cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng và tầm nhìn quốc tế.

Nhờ chiến lược này, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đã tăng hơn 18% so với cùng kỳ, đóng góp ngân sách dự kiến tăng hơn 200% so với năm 2024. Đây là kết quả của việc áp dụng khoa học - công nghệ hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân lực, hướng tới phát triển bền vững và có trách nhiệm.

Nhận thức rõ yếu tố con người là nền tảng cho mọi đổi mới, Á Mỹ đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, công nhân viên về các tiêu chuẩn ESG, quản lý năng lượng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Công ty phát động phong trào thi đua “Sản xuất xanh - Sống xanh” trong toàn thể nhân viên, khuyến khích mỗi cá nhân đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình, tiết kiệm nguyên liệu, giảm tiêu hao năng lượng. Không chỉ dừng ở nội bộ, Á Mỹ còn phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp để lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững, từ đó tạo thành chuỗi cung ứng xanh, đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khâu nguyên liệu.

Song hành với các giải pháp công nghệ và quản trị, Á Mỹ luôn gắn trách nhiệm xã hội với phát triển doanh nghiệp. Công ty chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn, minh bạch và bình đẳng. Đồng thời, doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, tài trợ giáo dục, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước.

Trong giai đoạn tới, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất gắn với tiêu chuẩn xanh, nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước châu Âu, Bắc Mỹ - những thị trường tiềm năng nhưng đòi hỏi cao về chất lượng và tiêu chuẩn môi trường. Tiếp tục đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải ròng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Bằng chiến lược rõ ràng, sự quyết liệt trong hành động và cam kết lâu dài đối với phát triển xanh, bền vững, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đã và đang khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong, sẵn sàng hội nhập sâu rộng, chinh phục những thị trường khó tính nhất, góp phần xây dựng hình ảnh một nền công nghiệp Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Văn Cường