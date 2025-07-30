Ấm lòng “Bữa cơm công đoàn”

“Bữa cơm công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai từ năm 2018 và trở thành hoạt động thường niên của các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Trần Thị Giang - Trưởng Ban Nghiệp vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Năm 2024, toàn tỉnh có hơn 300 công đoàn cơ sở triển khai “Bữa cơm công đoàn”. Chương trình năm nay được triển khai cao điểm từ ngày 20/7 đến hết ngày 2/9/2025. Mục tiêu chính là đảm bảo mỗi suất ăn ca hoặc bữa trưa có chất lượng cao hơn ngày thường, góp phần cải thiện sức khỏe, tái tạo sức lao động cho người công nhân. “Bữa cơm công đoàn” là một minh chứng cho sự hợp lực giữa công đoàn và các doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện một phần từ sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, phần còn lại do các doanh nghiệp cùng tham gia, tùy theo điều kiện thực tế tại từng đơn vị. Điều này cho thấy sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động trong việc chăm lo phúc lợi cho người lao động. Các cấp công đoàn cũng đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chuẩn bị và cung cấp bữa ăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (khu công nghiệp Thuỵ Vân) chia sẻ: Công ty có hơn 3.500 công nhân làm việc 8 tiếng/ngày theo giờ hành chính. “Bữa cơm công đoàn” năm nay của công ty có thêm xuất thịt xiên nướng, sữa và bánh mì. Chương trình được tổ chức linh hoạt để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đều được thụ hưởng những bữa ăn đầy tính nhân văn. Đây cũng là cơ hội để công đoàn các cấp thể hiện vai trò, dấu ấn trong việc đồng hành cùng người lao động ngay tại nơi làm việc, tạo không khí thân tình, gần gũi, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của công nhân.

Anh Bùi Trung Văn - công nhân xưởng Nghiền men, Công ty Cổ phần TASA Group cho biết: Hơn 1.100 công nhân trong công ty đều được hưởng lợi từ “Bữa cơm công đoàn”. Hàng ngày, chúng tôi ăn bữa chính 25 nghìn đồng/người với đầy đủ các món thịt, cá, trứng, sữa; các món tráng miệng mùa nào thức nấy, không sử dụng rau, củ, quả trái vụ. Vào dịp triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn”, người lao động được hỗ trợ 60 nghìn đồng/người với nhiều món chính được bổ sung kèm theo sữa chua tráng miệng... Chúng tôi rất vui vì sự quan tâm đặc biệt này.

Cùng với việc tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, các công đoàn cơ sở còn trích kinh phí trao tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần người lao động nỗ lực thi đua sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Bữa cơm công đoàn” đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động công đoàn và sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động. Qua chương trình, đoàn viên, người lao động cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc triển khai đồng bộ, sâu rộng “Bữa cơm công đoàn” tới các doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những bữa ăn chất lượng, ấm áp tình người, tạo động lực mạnh mẽ để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.

HƯƠNG GIANG

Bữa ăn ca của công nhân Công ty Cổ phần TASA Group đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.