Ấm lòng “Bữa cơm công đoàn”

{title}
{publish}
{head}
“Bữa cơm công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai từ năm 2018 và trở thành hoạt động thường niên của các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Đồng chí Trần Thị Giang - Trưởng Ban Nghiệp vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Năm 2024, toàn tỉnh có hơn 300 công đoàn cơ sở triển khai “Bữa cơm công đoàn”. Chương trình năm nay được triển khai cao điểm từ ngày 20/7 đến hết ngày 2/9/2025. Mục tiêu chính là đảm bảo mỗi suất ăn ca hoặc bữa trưa có chất lượng cao hơn ngày thường, góp phần cải thiện sức khỏe, tái tạo sức lao động cho người công nhân. “Bữa cơm công đoàn” là một minh chứng cho sự hợp lực giữa công đoàn và các doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện một phần từ sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, phần còn lại do các doanh nghiệp cùng tham gia, tùy theo điều kiện thực tế tại từng đơn vị. Điều này cho thấy sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động trong việc chăm lo phúc lợi cho người lao động. Các cấp công đoàn cũng đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chuẩn bị và cung cấp bữa ăn.
Đồng chí Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (khu công nghiệp Thuỵ Vân) chia sẻ: Công ty có hơn 3.500 công nhân làm việc 8 tiếng/ngày theo giờ hành chính. “Bữa cơm công đoàn” năm nay của công ty có thêm xuất thịt xiên nướng, sữa và bánh mì. Chương trình được tổ chức linh hoạt để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đều được thụ hưởng những bữa ăn đầy tính nhân văn. Đây cũng là cơ hội để công đoàn các cấp thể hiện vai trò, dấu ấn trong việc đồng hành cùng người lao động ngay tại nơi làm việc, tạo không khí thân tình, gần gũi, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của công nhân.
Anh Bùi Trung Văn - công nhân xưởng Nghiền men, Công ty Cổ phần TASA Group cho biết: Hơn 1.100 công nhân trong công ty đều được hưởng lợi từ “Bữa cơm công đoàn”. Hàng ngày, chúng tôi ăn bữa chính 25 nghìn đồng/người với đầy đủ các món thịt, cá, trứng, sữa; các món tráng miệng mùa nào thức nấy, không sử dụng rau, củ, quả trái vụ. Vào dịp triển khai chương trình “Bữa cơm công đoàn”, người lao động được hỗ trợ 60 nghìn đồng/người với nhiều món chính được bổ sung kèm theo sữa chua tráng miệng... Chúng tôi rất vui vì sự quan tâm đặc biệt này.
Cùng với việc tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, các công đoàn cơ sở còn trích kinh phí trao tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần người lao động nỗ lực thi đua sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình “Bữa cơm công đoàn” đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động công đoàn và sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động. Qua chương trình, đoàn viên, người lao động cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc triển khai đồng bộ, sâu rộng “Bữa cơm công đoàn” tới các doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những bữa ăn chất lượng, ấm áp tình người, tạo động lực mạnh mẽ để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.
HƯƠNG GIANG
Bữa ăn ca của công nhân Công ty Cổ phần TASA Group đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.
baophutho.vn Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng...
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp...
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.
baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...
baophutho.vn Sáng 30/7, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, đề xuất các giải pháp thực hiện các khâu đột phá...
baophutho.vn Ngày 30/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có đại...
baophutho.vn Huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ và xã Lương Sơn hiện nay là điểm sáng trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã về đích sớm kế hoạch...
baophutho.vn Đôi bàn tay nhăn nheo lần rờ từng nét trên khuôn mặt, từ sống mũi cao cao, đôi mắt sáng, cụ bà Triệu Thị Trịnh, thôn Hương Ngãi (xã Triệu Đề...
baophutho.vn Từ đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trải qua nhiều đợt mưa lớn, dông lốc. Đặc biệt, là chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 (bão...