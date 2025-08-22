Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn: Phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn (PTKV) thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ là đơn vị mới thành lập, phụ trách 32 xã trải dài trên các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy và Mai Châu của tỉnh Hòa Bình (cũ). Với đặc thù địa bàn rộng, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, đơn vị đã xác định rõ phương châm hành động: “Vững chính trị, giỏi quân sự, kỷ luật nghiêm, hậu cần tốt”, phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong toàn tỉnh về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn thực hành luyện tập phương án sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Giỏi huấn luyện, vững vàng trong sẵn sàng chiến đấu

Thượng tá Bùi Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng đơn vị VMTD không chỉ là yêu cầu cấp trên giao, mà còn là trách nhiệm, danh dự của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị. Toàn thể CBCS quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn thường xuyên làm tốt công tác quản lý quân nhân tại đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Là đơn vị mới thành lập, nhưng Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn đã chủ động lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh ngay từ cơ sở. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành dân chủ, khách quan, gắn chặt với kiện toàn cấp ủy các cấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, bảo đảm cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị.

Các phong trào thi đua quyết thắng, các đợt cao điểm, đột kích đều được triển khai đồng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy hiệu quả vai trò trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành nền nếp, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn làm tốt công tác dân vận, tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trung tá Vũ Ngọc Điệp - Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn nhấn mạnh: Thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Tư lệnh Quân khu về công tác huấn luyện. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới nội dung, phương pháp; huấn luyện đi vào chiều sâu, sát với thực tế rèn luyện, chiến đấu của đơn vị. Do vậy, 100% quân nhân trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng đơn vị làm điểm VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” cho Bộ CHQS tỉnh trong năm 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Lạc Sơn tặng quà cho các gia đình chính sách xã Mường Vang nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Cùng với đó, đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Điển hình như trong cơn bão số 3 (Wipha) xảy ra vào cuối tháng 7/2025, đơn vị đã huy động 100% quân số, phối hợp cùng lực lượng dân quân và chính quyền địa phương kịp thời di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng hiệp đồng, chỉ huy và sức cơ động của một đơn vị mới thành lập nhưng đã trưởng thành nhanh chóng.

Xây dựng đơn vị “Mẫu mực tiêu biểu”

Bên cạnh huấn luyện, công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy được đơn vị đặc biệt chú trọng. Chất lượng thực hiện điều lệnh, chế độ chính quy có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số được đẩy mạnh; các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn đều được thẩm định và ban hành đúng quy định, ứng dụng chữ ký số và công nghệ thông tin ngày càng hiệu quả. Doanh trại được xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện rõ rệt. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, an toàn tuyệt đối; chế độ, tiêu chuẩn của CBCS được quan tâm chu đáo.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn tham gia cùng lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên xã Lạc Sơn quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã.

Từ những kết quả đạt được, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chọn làm điểm về xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025. Trung tá Vũ Ngọc Điệp khẳng định: Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” làm điểm cho Bộ CHQS tỉnh. Đơn vị đã xác định các mục tiêu, chương trình hành động cụ thể. Trong đó, tập trung vào 4 tiêu chuẩn, gồm “vững mạnh về chính trị”, “giỏi trong huấn luyện - SSCD, “xây dựng chính quy - kỷ luật tốt”, “bảo đảm tốt hậu cần - kỹ thuật - tài chính”. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu".

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Lạc Sơn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn tập trung đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với các cuộc vận động lớn trong Quân đội; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho bộ đội. Đồng thời, kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng được đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần “Cán bộ mẫu mực làm gương, chiến sĩ tự rèn luyện vươn lên”, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn đang khẳng định quyết tâm xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ khi lựa chọn đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Mạnh Hùng