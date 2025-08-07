Bảo đảm tốt nhất các mặt công tác khi đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành

Sáng nay 7/8, tại xã Lương Sơn, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn tiến hành giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn khối quân nhân Lào và Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 2; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo xã Lương Sơn, cùng các cơ quan, đơn vị chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe các cơ quan chức năng báo cáo các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; công tác bảo đảm, phục vụ đoàn quân nhân các nước trong thời gian lưu trú và tham gia các hoạt động tại Việt Nam.

Đoàn công tác nghe Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ báo cáo công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khối quân nhân các nước và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong quá trình chuẩn bị đón, tiếp đoàn. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục khảo sát chặt chẽ tại các địa điểm, khu vực có liên quan. Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn. Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, bệnh viện, trung tâm y tế đứng chân trên địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn và công tác chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên đoàn quân nhân hai nước.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện các nội dung công việc; xây dựng kế hoạch hiệp đồng, huấn luyện, luyện tập thuần thục các tình huống dự kiến có thể xảy ra sát thực tế, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, phối hợp lựa chọn các đồng chí biết tiếng Lào và Campuchia làm công tác phiên dịch trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Lãnh đạo xã Lương Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu khẳng định việc đón, tiếp, bảo đảm, phục vụ đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm là niềm vinh dự lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện lòng mến khách của đất nước, con người Việt Nam và Quân đội ta.

Mạnh Tường - Huy Thắng