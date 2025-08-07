Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bảo đảm tốt nhất các mặt công tác khi đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành

Sáng nay 7/8, tại xã Lương Sơn, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn tiến hành giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn khối quân nhân Lào và Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 2; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo xã Lương Sơn, cùng các cơ quan, đơn vị chức năng.

Bảo đảm tốt nhất các mặt công tác khi đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe các cơ quan chức năng báo cáo các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; công tác bảo đảm, phục vụ đoàn quân nhân các nước trong thời gian lưu trú và tham gia các hoạt động tại Việt Nam.

Bảo đảm tốt nhất các mặt công tác khi đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành

Đoàn công tác nghe Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ báo cáo công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khối quân nhân các nước và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong quá trình chuẩn bị đón, tiếp đoàn. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục khảo sát chặt chẽ tại các địa điểm, khu vực có liên quan. Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn. Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, bệnh viện, trung tâm y tế đứng chân trên địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn và công tác chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên đoàn quân nhân hai nước.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện các nội dung công việc; xây dựng kế hoạch hiệp đồng, huấn luyện, luyện tập thuần thục các tình huống dự kiến có thể xảy ra sát thực tế, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, phối hợp lựa chọn các đồng chí biết tiếng Lào và Campuchia làm công tác phiên dịch trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Bảo đảm tốt nhất các mặt công tác khi đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành

Lãnh đạo xã Lương Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu khẳng định việc đón, tiếp, bảo đảm, phục vụ đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm là niềm vinh dự lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện lòng mến khách của đất nước, con người Việt Nam và Quân đội ta.

Mạnh Tường - Huy Thắng


Mạnh Tường - Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an tỉnh Phú Thọ Diễu binh An ninh Cách mạng tháng tám cơ quan Chức năng đơn vị Lễ kỷ niệm Campuchia
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khắc tinh của tội phạm công nghệ cao

Khắc tinh của tội phạm công nghệ cao
2025-08-07 07:28:00

baophutho.vn Hơn 15 năm công tác, đến nay, Thiếu tá Nguyễn Viết Nghị, Phó đội trưởng Đội Nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục hồi dữ liệu và Chứng cứ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long