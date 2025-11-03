Xã hội
Báo Phú Thọ hằng ngày tăng lên 8 trang từ tháng 11/2025

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 11/2025, Báo Phú Thọ hằng ngày chính thức tăng lên 8 trang. Đây là bước tiến mới của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; cung cấp thông tin phong phú, đa dạng, nhiều chiều đến Nhân dân và bạn đọc.

Tăng trang, Báo Phú Thọ hằng ngày có không gian rộng mở để đăng tải nội dung về thời sự chính trị; thiết lập các chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu, mạch lạc, rõ ràng hơn về những vấn đề, nội dung cần tập trung tuyên truyền; tổ chức các tuyến bài về những vấn đề lớn đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận quan tâm; nội dung bao quát và toàn diện các vấn đề của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí địa phương.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, bạn đọc gần xa.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân và bạn đọc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ giàu đẹp, văn minh.

Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ


