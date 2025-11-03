Báo Phú Thọ hằng ngày tăng lên 8 trang từ tháng 11/2025

{title}
{publish}
{head}
Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 11/2025, Báo Phú Thọ hằng ngày chính thức tăng lên 8 trang. Đây là bước tiến mới của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; cung cấp thông tin phong phú, đa dạng, nhiều chiều đến Nhân dân và bạn đọc.
Tăng trang, Báo Phú Thọ hằng ngày có không gian rộng mở để đăng tải nội dung về thời sự chính trị; thiết lập các chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu, mạch lạc, rõ ràng hơn về những vấn đề, nội dung cần tập trung tuyên truyền; tổ chức các tuyến bài về những vấn đề lớn đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận quan tâm; nội dung bao quát và toàn diện các vấn đề của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí địa phương.
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, bạn đọc gần xa.
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân và bạn đọc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ giàu đẹp, văn minh.
Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ
Sau hơn một ngày hình thành, bão tăng ba cấp, vào Biển Đông ngày 5/11 có thể lên cấp 14 và không có dấu hiệu giảm cường độ khi áp sát bờ biển Đà Nẵng - Gia Lai.
baophutho.vn Thấm nhuần tinh thần nhân văn sâu sắc trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương...
baophutho.vn Trong 9 tháng năm 2025, tuổi trẻ Phú Thọ đã thực hiện 1.398 công trình, phần việc thanh niên, trồng mới 489 nghìn cây xanh, tổ chức 21 đợt...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và lan sang một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Dự báo...
baophutho.vn Ngày 2/11, Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện hơn...
21 kỷ lục mưa ngày và 14 kỷ lục tổng lượng mưa tháng đã bị phá vỡ trong tháng 10 khiến miền Bắc và Trung hứng chịu hai đợt ngập lụt diện rộng.
Tình thời thời điểm hiện tại còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông; trong đó, có 40 vị trí Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý. Ngoài ra có 19 vị trí Quốc lộ...