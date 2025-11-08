Cần bổ sung một số nội dung về công tác Đảng trong dự thảo Văn kiện

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành nhiệm vụ giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bước đầu thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên vươn mình. Để hoàn thành những mục tiêu của kỷ nguyên phát triển mới, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra những vấn đề nhằm xây dựng bộ máy lãnh đạo thực sự tinh, gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ XIV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác Đảng trong bối cảnh tình hình mới. Những thành tựu, hạn chế của công tác Đảng trong nhiệm kỳ trước đã được đánh giá khách quan, công tâm và có các giải pháp phù hợp để bảo đảm Đảng lãnh đạo thực hiện thành công những mục tiêu kỷ nguyên vươn mình nêu ra. Tuy nhiên để công tác Đảng trong Văn kiện rõ hơn, có thể định tính và định lượng trong quá trình thực hiện và đánh giá kết quả, cần chú ý một số nội dung sau đây:

- Về nguyên nhân ưu điểm (Tr375), nêu rõ (1) sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; (2) sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân; (3) kế thừa kinh nghiệm...

- Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân (tr376), kiến nghị làm rõ hơn nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan; đề nghị bổ sung cụm từ “trong đó có cả cấp ủy, người đứng đầu” vào sau cụm từ “một số cán bộ, đảng viên”, bổ sung cụm từ “thiếu tu dưỡng, rèn luyện” sau cụm từ “thiếu vững vàng” thành “Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy, người đứng đầu, bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, hoài nghi, mơ hồ...”.

Bổ sung thêm nguyên nhân (tr 378) “công tác kiểm tra, giám sát, phê bình, tự phê bình, công tác lãnh đạo có nơi, có lúc chưa quyết liệt, thiếu toàn diện...”.

Đề nghị bổ sung về hạn chế, khuyết điểm sau:

“Một bộ phận cán bộ, đảng viên lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên còn chung chung”.

“Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu. Công tác phát triển Đảng chạy theo số lượng; đảng viên mới được kết nạp thời gian rèn luyện, thử thách chưa được nhiều. Công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, xếp loại đảng viên chưa được đổi mới”.

“Công tác xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm minh, chưa rõ ràng, thời gian xử lý kéo dài gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

“Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nơi, có lúc chưa kịp thời, bảo đảm tính thời sự, nhạy bén, chưa định hướng, dẫn dắt được dư luận”.

- Cân nhắc sắp xếp lại cụm từ “kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” thành “giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng” (Tr 394). Theo đó vai trò vị trí, trách nhiệm của người làm công tác giám sát phải được tăng cường, cùng chịu trách nhiệm với đơn vị được giám sát; công tác phòng ngừa sai phạm được đề cao, khi có dấu hiệu vi phạm mới kiểm tra và có quyết điểm mới kỷ luật.

+ Đề nghị bổ sung nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm là:“Công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”.

- Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cân nhắc bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022. Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp của từng nội dung sau đây:

Mục 2.3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức (Tr384): “Luôn đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của Đảng lên trên hết, trước hết; sự khiêm tốn, giản dị; tinh thần dám đấu tranh với mọi sai lầm, khuyết điểm, tự phê bình và phê bình; cần, kiệm, liêm, chính; yêu thương con người; có tinh thần quốc tế vô sản chân chính”.

Mục 2.5. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (Tr387): “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề. Tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt. Đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hằng năm”; “Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, nhất là Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng bộ”.

Mục 2.6. “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ” (Tr390): “Tăng cường công tác giám sát; đổi mới nội dung sinh hoạt, nhận xét đánh giá đối đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”.

Với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, sự tin tưởng, đồng lòng ủng hộ của toàn dân và những bài học kinh nghiệm quý báu của 80 năm lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, nhất định nội dung công tác Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV sẽ là hệ thống lý luận khoa học nhất, xây dựng được bộ máy lãnh đạo đưa dân tộc ta đi bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Nguồn cand.com.vn