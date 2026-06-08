Chế độ ăn “5 đủ, 3 giảm” giúp người trung niên kéo dài tuổi thọ

Để duy trì sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa, người bước sang tuổi trung niên cần chủ động áp dụng chế độ dinh dưỡng “5 đủ, 3 giảm” thay vì chỉ chú trọng đến số lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết cơ thể từ tuổi 50 phải đối mặt với hàng loạt dấu hiệu lão hóa tự nhiên như hệ tiêu hóa suy yếu, ăn kém ngon miệng, loãng xương và suy giảm trí nhớ. Việc thiết lập một thực đơn khoa học, phân chia thời gian ăn uống hợp lý ngay từ giai đoạn này đóng vai trò quyết định giúp cơ thể phòng tránh bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Trong hướng dẫn dinh dưỡng mới nhất dành cho người trung niên, bác sĩ Giang nhấn mạnh nguyên tắc “5 đủ” bao gồm: đủ chất béo có lợi, đủ vitamin, đủ đạm, đủ nước và đủ chất xơ.

Bước qua sườn dốc bên kia cuộc đời, cơ thể thường thiếu hụt canxi và vitamin D. Do đó, thực đơn hàng ngày cần ưu tiên hải sản, rau xanh, sữa để củng cố xương khớp. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B12 như trứng, cá hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu và suy giảm trí nhớ.

Về chất béo, người chịu ảnh hưởng của lão hóa nên loại bỏ mỡ động vật, thay thế bằng dầu cá, dầu ô liu hoặc dầu hạt óc chó để bảo vệ hệ tim mạch.

Đồng thời, nhóm tuổi này rất dễ bị mất cơ, đòi hỏi phải bổ sung đầy đủ protein từ cá, trứng, đậu nành và thịt trắng. Một quả trứng hoặc một ly sữa mỗi ngày là giải pháp tiện lợi giúp duy trì khối lượng cơ mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc uống đủ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và tránh việc cơ thể nhầm lẫn giữa cảm giác đói và khát. Trái cây mềm và rau xanh cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Bên cạnh việc bổ sung, nguyên tắc “3 giảm” yêu cầu người trung niên hạn chế tối đa đường, muối và các chất kích thích. Cắt giảm đường giúp ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường, béo phì. Việc kiểm soát lượng muối dưới 5g mỗi ngày hỗ trợ bảo vệ thận và ổn định huyết áp. Song song đó, thói quen hạn chế rượu bia, cà phê sẽ bảo vệ mật độ xương, tránh tình trạng mất nước của tế bào.

Để tối ưu hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất, chuyên gia khuyến nghị người dân chia nhỏ khẩu vị thành ba bữa chính và hai bữa phụ nhẹ vào giữa sáng và giữa chiều. Lịch trình ăn uống khoa học cần tuân thủ các mốc thời gian cố định trong ngày. Bữa sáng giàu đạm nên diễn ra từ 6h30 đến 7h30 để cung cấp năng lượng khởi đầu ngày mới. Bữa trưa giàu tinh bột tốt, thịt trắng và rau xanh nên bắt đầu từ 11h30 đến 12h30.

Bữa tối cần kết thúc sớm trong khoảng từ 18h đến 19h với các món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, ít dầu mỡ nhằm tránh áp lực cho dạ dày. Việc ăn tối quá muộn dễ gây khó tiêu và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Cuối cùng, một ly sữa ấm hoặc một quả chuối trước khi đi ngủ một tiếng sẽ là chất xúc tác tự nhiên giúp người lớn tuổi có giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Theo vnexpress.net