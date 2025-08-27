Chí Tiên vượt khó vận hành thông suốt bộ máy

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Chí Tiên gặp không ít khó khăn về hạ tầng, nhân lực, thủ tục và phương thức quản lý, song với sự quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, xã đang dần ổn định bộ máy để phục vụ tốt nhất quyền lợi của Nhân dân.

Bước đầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Chí Tiên đạt mục tiêu phục vụ tốt người dân

Là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, xã Chí Tiên được hợp nhất từ 3 xã Chí Tiên, Sơn Cương và Thanh Hà. Sau khi sắp xếp, xã có tổng diện tích tự nhiên 2.375 ha, với dân số trên 17,5 nghìn người, 4.148 hộ dân phân bố ở 24 khu dân cư.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7, bộ máy hành chính của xã bước đầu đã kiện toàn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, cải cách hành chính được duy trì thường xuyên, trong đó nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. UBND xã đã đầu tư, đảm bảo điều kiện vật chất, con người tại trung tâm phục vụ hành chính công. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp sau 1 tháng thực hiện đạt tỷ lệ 76,93% (đứng thứ 2/148 xã, phường của tỉnh).

Tuy nhiên, xã vẫn đối diện không ít khó khăn: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều; thiếu nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. Trụ sở làm việc của UBND xã xuống cấp, nhiều phòng, hạng mục phải cải tạo mới có thể sử dụng; một số vị trí cán bộ có trình độ chuyên môn theo đề án vị trí việc làm không phù hợp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại. Thời gian đầu thành lập, trung tâm phục vụ hành chính công có gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Việc công dân tự truy cập vào dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến đa phần chưa làm được, mọi hồ sơ đều do cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ nộp hộ người dân (người dân vẫn quen với hình thức làm việc cũ); chữ ký số chưa được cấp đầy đủ; phần mềm dịch vụ công và phần mềm một cửa có lúc chậm lỗi, phần mềm hộ tịch do Bộ Công an cấp số định danh cá nhân chậm nên ảnh hưởng đến chuyển bước được hồ sơ, thời gian trả kết quả hồ sơ cho công dân.

Đối với lĩnh vực Kinh tế - đất đai, các hồ sơ thủ tục hành chính chưa đăng nhập vào hệ thống một cửa do chưa có phôi mẫu cụ thể (Giấy phép kinh doanh, GCNQSDĐ) nên chưa tiếp nhận để đảm bảo thời gian thủ tục hành chính.

Trước những khó khăn đó, lãnh đạo xã tiếp tục ổn định công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức để tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo từng ngành, từng lĩnh vực; nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo, tạo điều kiện tốt cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đầu tư sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số đảm bảo theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu trong công tác. Nắm bắt các vấn đề tồn tại, các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm để tập trung xử lí, giải quyết. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển các lĩnh vực kinh tế; cũng như các lĩnh vực văn hóa; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội. Xã đã phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số thông qua định danh điện tử mức độ 2, khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Đồng chí Đỗ Anh Chiến, Chủ tịch UBND xã Chí Tiên cho biết, thời gian tới, xã phát huy tinh thần đoàn kết để chính quyền 2 cấp được vận hành thông suốt. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua môi trường điện tử. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới dựa trên cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ.

Xã mong muốn UBND tỉnh, các sở, ban, ngành sớm thông báo đầu mối cán bộ phụ trách các lĩnh vực công tác để UBND xã liên hệ khi giải quyết công việc; xem xét, tăng cường số cán bộ chuyên môn còn thiếu cho khối chính quyền xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có cơ chế hỗ trợ kinh phí thường xuyên để triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhất là đối với các hoạt động tập huấn, đào tạo, cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở. Bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn... để bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu doanh nghiệp và người dân.

Hương Giang