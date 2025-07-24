Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Phú Thọ lần thứ I

Ngày 24/7, Đảng bộ phường Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội có 118 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phường Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Hùng Vương và các xã Văn Lung, Hà Lộc với 47 chi, đảng bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 61 đảng viên mới; công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Kinh tế có bước phát triển đột phá, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút 28 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký trên 569 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động; trên 200 cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.587,9 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,64%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,77%. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 16 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng...

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá: Ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để phục vụ Nhân dân. Trong đó, phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%/năm, đạt 310 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 15.500 tỷ đồng. Thành lập trên 500 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 100% cán bộ, công chức cấp phường được đào tạo kỹ năng số cơ bản và làm chủ kỷ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 96%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch, với lộ trình rõ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp, gần dân, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế theo hướng đa trục; đô thị hóa gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao; quy hoạch hợp lý vùng giáp các trục đường lớn, hình thành các khu dịch vụ thương mại cao cấp, hiện đại, khu logistics cấp vùng, hệ thống kho trung chuyển hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý điều hành, phục vụ Nhân dân, trong giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ. Đây được xác định là khâu đột phá của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Đồng chí Chủ tịch HDDND tỉnh nhấn mạnh, phường quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng các không gian cộng đồng văn hóa với tiêu chí cộng đồng hiện đại nhưng vẫn giữ được những bản sắc văn hóa Phú Thọ.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đức Anh