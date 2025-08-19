Chung sức xóa nhà tạm ở vùng khó

Bằng nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và sự chung tay, góp sức của địa phương, những ngày này trên các thôn bản vùng sâu, vùng xa của xã Thu Cúc đã có nhiều ngôi nhà được xây dựng mới, sửa chữa vững chắc. Những căn nhà mang đầy ấm áp, nghĩa tình là điều kiện để những hộ nghèo được chạm tới giấc mơ an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Hơn 20 năm nay, gia đình ông Vàng A Chống - người dân tộc Mông, ở khu Suối Chim phải ở trong ngôi nhà tạm, căn nhà cũ đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình, nhất là vào những ngày mưa gió, giá rét. Gia đình ông Chống thuộc diện hộ nghèo, có 10 khẩu chỉ trông chờ vào vài sào cấy lúa, ngô nên cũng chỉ đủ ăn. Vì vậy, cái nghèo vẫn cứ quẩn quanh bám riết lấy họ thì lấy đâu ra tiền để làm nhà.

Căn nhà mới rộng chừng 80m2 được xây trên nền nhà cũ của gia đình ông Vàng A Chống.

Đầu năm nay, niềm vui đến với gia đình khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay thêm 40 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng ngôi nhà mới. Căn nhà mới rộng chừng 80m2 được xây trên nền nhà cũ. Dừng tay lau những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt lam lũ, ông Chống bảo: “Nhà mới này của Đảng, của Chính phủ cho gần một nửa, còn lại mình vay Ngân hàng chính sách, thợ làm nhà toàn là người trong bản đổi công cho nhau. Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước không biết lúc nào mình mới có nhà vững bền để ở... Có nhà rồi, mình yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất để cố gắng thoát nghèo”.

Thu Cúc là xã khó khăn của tỉnh với diện tích tự nhiên trên 100km2, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, chủ yếu là người Mường, ngoài ra có một số dân tộc như Dao, Mông, Thái. Xã có 17 khu dân cư, trong đó có 10 khu đặc biệt khó khăn. Năm 2025, Thu Cúc được giao xóa 139 nhà cho hộ nghèo đảm bảo “3 cứng”. Để hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm trong tháng Tám, sau khi triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng ủy xã đã phân công cụ thể cho từng Đảng ủy viên phụ trách các khu, UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát và phân công cụ thể các thành viên thực hiện đôn đốc các hộ xóa nhà tạm.

Ngôi nhà của gia đình Vàng A Súa, khu Suối Chim có diện tích gần 90m2, dự kiến kinh phí khoảng trên 200 triệu đồng đang dần được hoàn thiện.

Đồng thời, xã đã tiến hành rà soát, xác định số lượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng cần hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa theo đúng quy định; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức và các tổ chức, đoàn thể phụ trách nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết kịp thời.

Theo báo cáo của UBND xã, đến thời điểm này, tổng số hộ xóa nhà tạm trên địa bàn xã là 139 hộ, đã khởi công 139/139 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Số hộ đã hoàn thành 81/139 hộ (trong đó có 65 hộ xây mới và 16 hộ sửa chữa); số hộ đang xây dựng 58/139 hộ (47 hộ xây mới và 11 hộ sửa chữa). Tổng kinh phí huy động trên 9 tỷ đồng...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình, vẫn còn một số những khó khăn như: Nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu; huy động nguồn xã hội hóa chưa cao, chưa vận động được toàn dân tham gia hưởng ứng. Đối tượng thụ hưởng phức tạp, một số hộ nghèo thiếu đất ở, không đủ điều kiện để xây nhà mới; một số hộ có tâm lý ỷ nại, trông chờ hỗ trợ 100% không chủ động tham gia; một số hộ đồng bào dân tộc Mông ở xa khu dân cư, địa hình dốc không có mặt bằng xây dựng...

Trẻ em cũng thấy vui và phấn khởi khi được ở trong căn nhà mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng Tám, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải chung tay vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Đồng thời, làm tốt công tác rà soát, xác định đúng đối tượng, minh bạch. Có sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư; tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, giám sát và hỗ trợ Nhân dân; phát huy vai trò vận động, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người dân.

Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân cùng sự linh hoạt trong quá trình thực hiện, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Thu Cúc đang nỗ lực từng ngày về đích đúng tiến độ. Mang lại những mái ấm vững chắc, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Anh Tú