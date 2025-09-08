Con đường đưa Mưa đỏ trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Sau 18 ngày ra mắt, “Mưa đỏ” lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt, trở thành hiện tượng văn hóa chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Một cảnh phim “Mưa đỏ”.

Chiều ngày 7/9, theo ghi nhận của trang Box Office Vietnam, doanh thu Mưa đỏ đã vượt mốc 552 tỷ đồng, đứng đầu trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay. Điều này đánh dấu quá trình tăng vọt về doanh thu một cách thần tốc của bộ phim khi liên tục xô đổ hàng loạt kỷ lục trước đó như: phim mở màn cao nhất, suất chiếu trong ngày nhiều nhất, số lượng doanh thu hàng ngày ổn định từ khi ra mắt (20 - 50 tỷ đồng/ngày). Dự kiến phim sẽ còn đạt được những cột mốc đáng chú ý sắp tới.

Tuy nhiên Mưa đỏ không chỉ là một hiện tượng phòng vé, mà còn là một hiện tượng văn hóa. Bộ phim điện ảnh ca ngợi lòng yêu nước, hòa hợp dân tộc, kết nối nhiều thế hệ, gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai. Thành công của phim bắt nguồn từ nền tảng đặc biệt - một sự kiện lịch sử bi tráng và hành trình sản xuất nhiều thử thách.

Lâm Thanh Nhã có sự lột xác trong vai chàng sinh viên mỹ thuật tên Bình.

Câu chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, do đạo diễn Đặng Thái Huyền ấp ủ suốt 10 năm với sự chỉ đạo của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Quá trình sản xuất diễn ra trong 81 ngày giữa mùa đông cuối 2024 - đầu 2025, tại một phim trường dựng bên sông Thạch Hãn. Các diễn viên trẻ được tuyển chọn kỹ lưỡng về lý lịch, phải trải qua khóa huấn luyện quân sự tại Củ Chi và nhiều đơn vị quân đội để nhập vai thuyết phục. Những khó khăn về thời gian, điều kiện khắc nghiệt và yêu cầu kỷ luật cao đã trở thành chất liệu góp phần tạo nên lòng nhiệt huyết và chiều sâu cảm xúc cho bộ phim.

Ngay từ những suất chiếu đầu, Mưa đỏ đã nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả. Đặc biệt, nhiều khán giả đã trở lại rạp lần thứ 2, thậm chí thứ 3 để tiếp tục đồng hành cùng nhân vật, cho thấy sức hút vượt trên mức tò mò ban đầu. Tác phẩm không chỉ tái hiện chiến tranh mà còn khai thác nhiều mối quan hệ đan xen là tình đồng đội, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa... tạo điểm kết nối gần gũi với khán giả trẻ.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng lăn xả cho vai diễn ghi dấu ấn sự nghiệp.

Dàn diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Trần Gia Huy, Lê Hoàng Long; cùng các nhân vật khác : Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Lương Gia Huy, Nguyễn Hùng, Thân Thuý Hà... luôn có sự tương tác tích cực trên mạng xã hội đã góp phần lan tỏa hiệu ứng đến khán giả trẻ.

Các ca khúc nhạc phim như Nỗi đau giữa hòa bình (ca sĩ Hòa Minzy) hay Còn gì đẹp hơn (ca sĩ Nguyễn Hùng) cũng được đón nhận nồng nhiệt, tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Nhiều khán giả yêu thích các ca khúc này đã tìm xem bộ phim.

Nhân vật Tú (diễn viên Đình Khang) em út của Tiểu đội 1 cùng chú chim giữa chiến trường bom đạn ác liệt đã trở thành một trong những biểu tượng đắt giá của phim.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang tìm kiếm cú hích mới, sự xuất hiện của Mưa đỏ chứng minh rằng khi tác phẩm được thực hiện bằng tâm huyết, có sự đầu tư công phu và tìm được cách kết nối với khán giả, nó hoàn toàn có thể tạo nên hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, bền vững. Đặc biệt, những người trẻ lớn lên trong thời bình đã xem phim để hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, trân quý giá trị của hòa bình mà cha ông đổ nhiều xương máu gìn giữ.

Phân cảnh Hội nghị Paris xen kẽ cảnh chiến trường trong phim.

Nếu từ trước đến nay, các bộ phim Việt thành công đều theo công thức phim gia đình, tình cảm cá nhân và sự giải trí gần gũi thì Mưa đỏ lại chọn con đường khó: tái hiện chiến tranh - một đề tài tưởng chừng xa lạ với khán giả trẻ. Nhưng mức độ lan tỏa mạnh mẽ của Mưa đỏ cho thấy công chúng không chỉ tìm kiếm sự giải trí, mà còn sẵn sàng đồng hành cùng những tác phẩm điện ảnh có chiều sâu lịch sử, gắn liền với lòng tự hào dân tộc.

