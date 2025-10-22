Rapper Gen Z mang tinh thần âm nhạc hip-hop những năm 2000 trở lại

L2K là album đầu tay của Low G - người sở hữu nhiều bản hit triệu view. Không chỉ có ý tưởng độc đáo mang tính hoài niệm, album còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Album L2K là lời tri ân và là cách Low G tái hiện tinh thần hip-hop những năm 2000 - một thời kỳ rực rỡ của văn hóa truyền hình, khi internet mới nở rộ ở Việt Nam với trào lưu các nhóm chat, phong cách thời trang đường phố gây sốt....

Low G chia sẻ anh đã ấp ủ ý tưởng cho L2K từ ba năm trước, nhưng đến gần một năm vừa qua mới thực sự có thời gian và cảm xúc để thực hiện trọn vẹn. “Từ lâu tôi đã muốn làm album hip-hop đúng nghĩa, vì đây là thể loại âm nhạc tôi yêu thích và có thể làm mãi mà không chán, nhưng do nhiều dự án khác liên tục nên phải chờ đến bây giờ mới hoàn thiện được”. Rapper thế hệ Gen Z cũng cho biết không đặt ra thông điệp cụ thể mà chỉ muốn truyền tải chất nhạc hip-hop thời 2000 đầy cuốn hút mà nhiều người trẻ ngày nay chưa có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn.

Low G muốn mang đến tinh thần âm nhạc hip-hop những năm 2000 qua album đầu tay

Nam rapper tổ chức các buổi nghe nhạc trước thời điểm ra mắt chính thức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tái hiện không khí, văn hóa hip-hop những năm 2000

Album xây dựng theo mạch một chương trình radio những năm 2000, nơi mỗi bài hát vang lên như một “chuyên mục” riêng, mang theo tâm trạng và câu chuyện khác nhau được dẫn dắt bởi “phát thanh viên” 52Hz. Low G cũng hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng có cá tính âm nhạc nổi bật như Hoàng Tôn, Mỹ Anh, tlinh và JustaTee qua đó hứa hẹn mang đến điểm nhấn đặc biệt, gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của R&B/hip-hop những năm 2000.

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, xuất thân là một vũ công sau đó trở thành một rapper Gen Z độc lập có dấu ấn nổi bật hiện nay. Anh có nhiều bản hit đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Youtube và những nền tảng nhạc số, tiêu biểu là An thần (hơn 51 triệu lượt).

Nguồn vtv.vn