Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ

Chiều 21/8, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam dự và trao quyết định. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Đức Hải trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ cho đồng chí Nguyễn Minh Hưng.

Ngày 20/8, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã ký Quyết định số 7966/QĐ-NHCS bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Quyền Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tin tưởng đồng chí Nguyễn Minh Hưng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn vốn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Hưng.

Đồng chí Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Hưng cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách tín dụng trên địa bàn đạt hiệu quả; tiếp tục xây dựng và giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Nguyễn Minh Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Hưng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo NHCSXH Việt Nam; hứa sẽ tận tâm, tận lực, sâu sát tình hình địa phương, không ngừng học hỏi để cùng tập thể xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hồng Nhung