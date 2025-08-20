Công ty Nitori Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc

Thời tiết ngày 3/9: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh...

2025-09-03 06:25:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa...

Chung tay vì mái ấm của người nghèo

2025-09-03 06:19:00 baophutho.vn Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống...

Pháo hoa rực rỡ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

2025-09-02 21:30:00 baophutho.vn Tối 2/9, hàng nghìn người dân từ khắp các địa phương đã có mặt tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc để thưởng lãm những màn...

Mô hình “Lắng nghe dân nói” ở Lương Sơn

2025-09-02 13:04:00 baophutho.vn Với địa bàn rộng 131,24 km2, dân số hơn 45 nghìn người, 54 thôn, tiểu khu, xã Lương Sơn xác định: Nếu chỉ trông vào các buổi tiếp xúc cử tri...

Thời tiết ngày 2/9: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiều khu vực mưa to

2025-09-02 05:35:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%.