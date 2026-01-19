Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị

Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành phiên họp trù bị.

Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự phiên trù bị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu.

Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, 100% đại biểu (1.586 đại biểu) được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

