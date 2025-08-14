Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới - An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng, một giải pháp toàn diện kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư hiệu quả.

Được thiết kế dành cho khách hàng có tư duy chủ động trong quản lý tài chính cá nhân, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng đóng vai trò như một nguồn dự phòng tài chính vững chắc, bảo vệ khách hàng và gia đình trước những biến cố nghiêm trọng như thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong. Bên cạnh tính năng bảo vệ, sản phẩm còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn thông qua 5 Quỹ liên kết đơn vị được quản lý một cách chuyên nghiệp và minh bạch, giúp tối ưu kết quả đầu tư theo thời gian.

SPBH Liên kết đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng

Một trong những điểm nổi bật của An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng chính là tính linh hoạt vượt trội, cho phép khách hàng tùy chỉnh mức độ bảo vệ với cùng một mức phí bảo hiểm. Nhờ đó, mỗi khách hàng có thể dễ dàng xây dựng một giải pháp tài chính phù hợp với mục tiêu cá nhân - từ ưu tiên tối đa hóa bảo vệ, hay tập trung đầu tư sinh lợi, cho đến cân bằng hài hòa giữa hai mục tiêu trên.

Với thời hạn bảo vệ lên đến 100 tuổi cùng mức phí bảo hiểm cơ bản chỉ từ 5 triệu đồng mỗi năm, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng là lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người trẻ đang tìm kiếm giải pháp tích lũy, đầu tư dài hạn, đến các gia đình mong muốn duy trì một lá chắn bảo vệ tài chính linh hoạt và bền vững theo thời gian.

Đáng chú ý, đây là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị đầu tiên của Dai-ichi Life Việt Nam được tích hợp quyền lợi “Song hành bảo vệ” cho phép khách hàng mở rộng phạm vi bảo vệ cho một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm và không yêu cầu thẩm định sức khỏe. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa 20% số tiền bảo hiểm (lên đến 1 tỷ đồng) nếu Người được bảo hiểm chính hoặc người được song hành bảo vệ không may tử vong do tai nạn. Trong trường hợp tai nạn đặc biệt (như tai nạn khi sử dụng phương tiện công cộng, thiên tai hoặc hỏa hoạn), quyền lợi chi trả được nâng lên đến 50% số tiền bảo hiểm, tối đa 2,5 tỷ đồng, mang lại sự an tâm vượt trội cho cả khách hàng và gia đình.

Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng các khoản thưởng có giá trị khi duy trì hợp đồng dài hạn và tính kỷ luật tài chính. Cụ thể, Thưởng Đồng hành sẽ được áp dụng kể từ năm hợp đồng thứ 11, như một sự ghi nhận cho cam kết bền bỉ của khách hàng với giải pháp đầu tư bảo vệ toàn diện. Ngay khi kết thúc năm hợp đồng thứ 20, khách hàng tiếp tục được nhận Thưởng Gắn bó dài lâu, nhằm gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng và củng cố kết quả đầu tư bền vững trong dài hạn.

An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng là lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng đang mong muốn duy trì một lá chắn bảo vệ tài chính linh hoạt và bền vững theo thời gian

Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt đóng thêm phí bảo hiểm lên đến 5 lần mức phí cơ bản mỗi năm, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội sinh lợi theo biến động của thị trường. Cơ chế linh hoạt này cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư, đồng thời gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng một cách hiệu quả và phù hợp với từng giai đoạn tài chính cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc hoạch định kế hoạch tài chính của mỗi cá nhân, mỗi gia đình không chỉ là câu chuyện của những con số, dòng tiền mà là hành trình bảo vệ những giá trị quý giá của hiện tại và tạo dựng một tương lai thịnh vượng cho mai sau. An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng được chúng tôi thiết kế với mong muốn đồng hành dài lâu cùng khách hàng trên hành trình này nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai hạnh phúc bền vững cho mỗi người, mỗi nhà”.

Bên cạnh đó, ngày 6/6/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường bộ giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính thế hệ mới, gồm Sản phẩm chính Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng cùng ba Sản phẩm bán kèm, gồm: Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Sau Tai Nạn 24/7, Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Bệnh Hiểm Nghèo 24/7, Bảo hiểm Hỗ Trợ Duy Trì Đóng Phí. Với nhiều cải tiến vượt trội về quyền lợi và tính linh hoạt, bộ giải pháp tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành “gắn bó dài lâu” của Dai-ichi Life Việt Nam cùng khách hàng và gia đình.