Dấu ấn công an chính quy tại xã Yên Trị

Năm giờ sáng một ngày cuối tháng Sáu, ông Đinh Văn Cường, trú tại xóm Vố Dấp, xã Yên Trị, hoảng hốt khi phát hiện cặp bò trị giá hàng chục triệu đồng bị mất cắp. Đối với một gia đình thuần nông, đây thực sự là tài sản lớn. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, sáng 4/7, ông mang theo hi vọng cuối cùng đến trụ sở Công an xã Yên Trị trình báo. Chỉ sau vài giờ vào cuộc, lực lượng công an đã xác minh được nghi phạm, đem trả nguyên vẹn cặp bò cho ông Cường.

Câu chuyện tưởng như nhỏ, lại là một lát cắt chân thực về hiệu quả của lực lượng công an chính quy tại cơ sở - những người đang góp phần gìn giữ bình yên cho miền quê rộng hơn 82 km2, với 45 xóm, gần 27 nghìn nhân khẩu và tiềm ẩn không ít phức tạp về an ninh trật tự.

Chuyển biến mạnh về ANTT

Xã Yên Trị được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hữu Lợi, Ngọc Lương, Đoàn Kết và Yên Trị cũ. Trước khi có công an chính quy về xã, nhiều điểm trên địa bàn như xóm Nghìa 1 (Ngọc Lương) hay khu giáp ranh Hữu Lợi, từng xảy ra các vụ việc: trộm cắp gia súc, cố ý gây thương tích, tụ điểm ma túy... Công tác nắm tình hình còn thiếu chủ động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc còn hình thức, rời rạc.

Tuy nhiên, từ năm 2020, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, công an chính quy được bố trí về xã. Lực lượng mới, có trình độ, được đào tạo bài bản đã từng bước thay đổi tình hình an ninh ở cơ sở. Tại các xã tiền thân của Yên Trị, công an chính quy bám sát địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”. Tội phạm từng bước được kiềm chế, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có chuyển biến thực chất.

Công an xã Yên Trị hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở.

Giai đoạn 2020 - 2024, các xã trên địa bàn Yên Trị trước đây đã xây dựng hàng chục mô hình an ninh tự quản, phát hiện và xử lý hàng trăm tin báo có giá trị, từng bước khôi phục niềm tin của người dân vào lực lượng công an cơ sở, đưa công tác giữ gìn an ninh về đúng với vai trò chủ động.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn xã xảy ra 8 vụ việc, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm trước. 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Hệ thống bảo vệ ANTT cơ sở được tổ chức lại bài bản: 45 tổ bảo vệ ANTT ở 45 xóm với 135 thành viên, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt với công an viên và tổ dân cư tự quản.

Toàn xã có 253 tổ tự quản, trong đó, nhiều tổ đã hoạt động đều đặn, cung cấp thông tin kịp thời. Từ năm 2024 đến nay, các tổ chức tự quản đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời xử lý nhiều vụ việc, phòng ngừa nguy cơ nảy sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Chủ động, bền vững và vì dân

Không dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, Công an xã Yên Trị đã đổi mới cách làm trong công tác tuyên truyền thông qua việc chủ động phối hợp các đoàn thể tổ chức 124 buổi tuyên truyền, gắn với họp dân, sinh hoạt chi bộ, liên gia...; phát hành 18 thông báo, chia sẻ 160 bài viết trực tuyến cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp, lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen... Qua đó, nhận thức pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nhiều mô hình quần chúng được làm mới và vận hành thực chất: 4 mô hình “Camera an ninh”, 6 tổ liên gia PCCC, 2 cụm an ninh khu vực giáp ranh, mô hình “Đường sáng an ninh”... Tất cả tạo thành thế trận an ninh nhân dân chặt chẽ, nơi công an chính quy là hạt nhân kết nối và duy trì.

Lực lượng công an xã còn tham gia hỗ trợ, quản lý, giúp đỡ 52 người chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng; quản lý người nghiện; vận động Nhân dân giao nộp 15 vũ khí, vật liệu nổ... góp phần giữ gìn an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự chủ động về nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là minh chứng cho một lực lượng đã thật sự gần dân, sát dân và vì dân.

Theo đồng chí Bùi Huyên, Chủ tịch UBND xã Yên Trị, bước ngoặt lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của địa phương diễn ra từ tháng 7/2025, khi 4 xã chính thức sáp nhập thành xã Yên Trị mới. “Địa bàn được mở rộng, dân số tăng, áp lực xử lý tình hình cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng chính trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng công an chính quy càng thể hiện rõ. Lực lượng không chỉ được tăng cường về quân số mà còn được nâng tầm về tổ chức, chức năng, quyền hạn và yêu cầu nghiệp vụ.”

Minh chứng điển hình chính là vụ việc ông Đinh Văn Cường (xóm Vố Dấp) bị mất trộm cặp bò nêu trên. “Chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, công an xã đã xác minh, làm rõ đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản cho người dân. Trong thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Cường viết rất xúc động: “Các anh không chỉ giúp người dân tìm lại được tài sản mà khiến chúng tôi hiểu rõ giá trị của sự bình yên mà các anh đang mang lại cho vùng quê này”. Đó chính là niềm tin và cũng là sự ghi nhận rõ ràng nhất về hiệu quả của công an chính quy tại cơ sở.”- đồng chí Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Công an chính quy về xã, hành trang mang theo là nghiệp vụ vững, tác phong kỷ cương, tinh thần bám dân và một niềm tin giản dị: giữ được bình yên ở cơ sở là giữ được nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Với địa bàn rộng, dân đông, giáp ranh phức tạp như Yên Trị, hiệu quả của mô hình công an chính quy đã được kiểm chứng từng ngày, bằng những việc nhỏ nhưng thiết thực.

Từ thực tế ở Yên Trị và nhiều địa phương khác trong tỉnh có thể thấy, nơi nào lực lượng công an xã thật sự gần dân, hiểu dân, xử lý kịp thời từ những dấu hiệu ban đầu, nơi đó người dân có thể yên tâm sinh sống, không phải vì mọi nguy cơ đã chấm dứt, mà vì họ biết: Luôn có những người đang âm thầm giữ gìn bình yên cho cả làng quê.

Nguyễn Hải