{title}
{publish}
{head}
Dự thảo Báo cáo chính trị đã nhận định, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đặc biệt quan trọng. Có thể thấy, trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, quyết sách của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của địa phương.
Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến tích cực, nhất là việc xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt". Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên được chú trọng về số lượng và chất lượng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu hơn; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ bước đầu có chuyển biến.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, cho thấy vẫn còn một số hạn chế: Đó là nội dung, chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy còn hình thức; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó khăn....
Trong dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025- 2030, ngoài các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã được chỉ rõ, tôi đề nghị cần đưa mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và coi đây là một trong những đột phá về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tri thức, khoa học, có hoài bão và khát vọng cống hiến. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị của tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Thạc sĩ Đoàn Thị Mỹ Duyên, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh
baophutho.vn Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm...
baophutho.vn Ngày 11/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với...
baophutho.vn Ngày 11/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhằm xem xét, thảo luận,...
baophutho.vn Tổ 9, phường Thống Nhất - nơi người dân vẫn quen gọi là bản Dao, có hơn 190 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc Dao. Một cộng đồng nhỏ, từng là khu...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi...
baophutho.vn Một làn gió mới đang thổi trên khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng đất Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội...
baophutho.vn Ngày 7/8, phường Thanh Miếu đã tổ chức giao ban công tác Đảng, chính quyền với các khu dân cư.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lạc Thủy được thành lập...
baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...
baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...
baophutho.vn Sáng 4/8, Đảng ủy, UBND xã Thanh Ba (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cũ) tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tháng và nghe kể chuyện về Bác Hồ “Câu chuyện...