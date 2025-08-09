Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị đã nhận định, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đặc biệt quan trọng. Có thể thấy, trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, quyết sách của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến tích cực, nhất là việc xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt". Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên được chú trọng về số lượng và chất lượng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu hơn; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ bước đầu có chuyển biến.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, cho thấy vẫn còn một số hạn chế: Đó là nội dung, chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy còn hình thức; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó khăn....

Trong dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025- 2030, ngoài các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã được chỉ rõ, tôi đề nghị cần đưa mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và coi đây là một trong những đột phá về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tri thức, khoa học, có hoài bão và khát vọng cống hiến. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị của tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thạc sĩ Đoàn Thị Mỹ Duyên, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh