Điện lực lý giải các yếu tố tác động hóa đơn tiền điện

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), phần lớn thời gian tháng 8 vẫn là nắng nóng liên tục, mức tiêu thụ điện cao kéo dài từ sáng đến tối, đặc biệt buổi đêm khi nhu cầu làm mát tăng vọt. Đỉnh điểm, lúc 22h30 ngày 4/8/2025, hệ thống điện miền Bắc ghi nhận công suất cực đại đạt 18.983,9 MW, sản lượng điện thương phẩm 393,090 triệu kWh – cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến phụ tải điện liên tục lập kỷ lục mới tại 17 tỉnh, thành phố do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý (không bao gồm Hà Nội). Ghi nhận của Công ty Điện lực Phú Thọ, vào lúc 13h00 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh đã đạt mức 2004 MW. Mức tiêu thụ này vượt mức đỉnh trước đó 45 MW được ghi nhận vào tối 18/7/2025 (1958,9 MW), đồng thời cao hơn đáng kể so với mức đỉnh năm 2024 là 151,2 MW ghi nhận vào lúc 22h30 ngày 10/8/2024 (1852,8 MW). Chính vì vậy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8 là do nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát cao hơn hẳn so với các tháng bình thường.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống tra cứu thông tin, sản lượng điện tiêu thụ

EVNNPC cho biết, nếu khách hàng có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 1900.6769 hoặc đến công ty điện lực địa phương để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời. Nhân viên điện lực sẽ phối hợp kiểm tra hoạt động công tơ, chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ ràng phương pháp tính tiền điện, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác.

Thu Hà