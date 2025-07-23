{title}
Sáng 23/7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 * 26/7/2025). Đồng chí Đỗ Đình Chữ - TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, các Viện KSND khu vực, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Viện KSND hai cấp tỉnh.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện KSND, đây là cơ sở pháp lý quan trọng đánh dấu sự ra đời của Viện kiểm sát trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Kể từ đó, ngày 26/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành KSND.
Trải qua 65 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, MTTQ Việt Nam sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, ngành KSND tỉnh không ngừng trưởng thành, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.
Đặc biệt những năm gần đây, ngành KSND tỉnh đã xử lý nhiều vụ án lớn, được dư luận quan tâm, đánh giá cao nổi bật như: Chuyên án sử dụng công nghệ cao lớn nhất cả nước giai đoạn 2017 - 2018 của tỉnh Phú Thọ với 105 bị can phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”... thu hồi cho Nhà nước 1,9 nghìn tỷ đồng; chuyên án Nguyễn Minh Tú cùng 323 bị can phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế...” với doanh số trên 64 nghìn tỷ đồng.
Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành KSND.
Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành KSND.
Vụ án Nguyễn Thị Kim Anh - cựu Phó phòng Phòng chống tham nhũng Thanh tra Bộ xây dựng cùng đồng phạm bị xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); vụ Hoàng Trọng Hiếu, phạm tội nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc (cũ) trong chuyên án xử lý hành vi nhận hối lộ tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Hay vụ Hoàng Công Lương, cựu bác sĩ Đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình (cũ) cùng đồng phạm bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vô ý làm chết người”...
Với những kết quả đạt được, ngành KSND tỉnh nhiều lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc của ngành KSND; Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều thập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện KSND tỉnh tặng hoa chức mừng tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh
Kế thừa, phát huy truyền thống 65 vẻ vang và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngành KSND tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn ngành phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; bảo đảm xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tại buổi gặp mặt, Viện KSND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 10 các nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành KSND.
