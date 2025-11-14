Giải pháp làm mát quy mô lớn với máy làm mát công nghiệp Sunfan

Trong các nhà máy, kho bãi hay xưởng sản xuất, nhiệt độ cao và môi trường kín gió, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sức khỏe người lao động. Máy làm mát công nghiệp trở thành giải pháp mang lại không khí mát mẻ và lưu thông gió hiệu quả. Sunfan là thương hiệu uy tín, cung cấp các dòng máy làm mát phù hợp với nhiều quy mô công nghiệp.

Tầm quan trọng của máy làm mát công nghiệp hiện nay

Nền công nghiệp Việt Nam đang phát triển, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn với nhiệt độ cao trong xưởng sản xuất. Môi trường nóng bức không chỉ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc mà còn có thể làm hỏng thiết bị và máy móc. Do đó, việc trang bị máy làm mát công nghiệp là giải pháp vừa bảo vệ sức khỏe công nhân, vừa tăng tuổi thọ thiết bị.

Máy làm mát công nghiệp giúp giảm nhiệt, làm mát nhanh trong không gian rộng

Máy làm mát công nghiệp air cooler có khả năng xử lý lưu lượng gió lớn, kết hợp công nghệ bay hơi hiện đại để hạ nhiệt nhanh chóng. Không gian rộng hàng trăm mét vuông cũng có thể được làm mát đồng đều, tạo môi trường làm việc an toàn và thoải mái. So với hệ thống điều hòa cỡ lớn, máy làm mát công nghiệp nhà xưởng giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành.

Sunfan - Chuyên cung cấp máy làm mát công nghiệp uy tín

Sunfan cung cấp máy làm mát chính hãng, chất lượng, đầy đủ phụ kiện

Sunfan là thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực quạt và máy làm mát công nghiệp tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ quạt treo tường, quạt đứng, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt sàn công nghiệp, quạt hơi nước công suất lớn đến máy làm mát công nghiệp, Sunfan đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Các sản phẩm máy làm mát công nghiệp của Sunfan được thiết kế cho không gian rộng, làm mát liên tục, với lưu lượng gió lớn và độ bền cao. Thương hiệu cũng cung cấp bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và linh kiện thay thế, giúp doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư. Với nền tảng website https://quatcongnghiep.vn online bạn có thể tìm giải pháp làm mát phù hợp.

Các dòng máy làm mát công nghiệp tại Sunfan

Máy làm mát không khí công nghiệp có bánh xe di động

Sunfan cung cấp nhiều đầy đủ các dòng máy làm mát công nghiệp, phù hợp với mọi nhu cầu từ nhà xưởng, kho bãi đến các không gian hoạt động lớn.

Máy làm mát công nghiệp cố định

Dòng máy làm mát công nghiệp cố định phù hợp với nhà xưởng, kho bãi có diện tích lớn và cần làm mát lâu dài. Điển hình là model cố định 22 000, có tấm làm mát chất lượng, lưu lượng gió mạnh, giúp giảm nhiệt nhanh trong không gian rộng.

Model cao cấp 40 000 có lưu lượng gió lên tới 40 000 m3/h, công suất 4kW, thích hợp diện tích từ 350-400 m2 và sử dụng điện áp 220V/380V. Máy cố định không chỉ cung cấp luồng khí mạnh, làm mát đồng đều mà còn tiết kiệm điện năng so với điều hòa, đặc biệt hiệu quả cho các khu vực nhiều thiết bị phát nhiệt.

Máy làm mát công nghiệp di động

Dòng máy di động thích hợp với nhu cầu linh hoạt, như di chuyển đến các khu vực khác nhau trong xưởng hoặc làm mát tạm thời. Model di động 30 000 có công suất 1,5 kW, lưu lượng gió 30 000 m3/h, làm mát hiệu quả diện tích 250-300 m2.

Thiết kế có bánh xe tiện di chuyển, phù hợp khi nhà máy mở rộng hoặc cần tăng cường làm mát theo mùa. Máy di động giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư so với hệ thống cố định toàn diện, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc luôn mát mẻ, linh hoạt theo nhu cầu.

Vì sao nên chọn Sunfan cho giải pháp làm mát của bạn?

Sunfan cung cấp các dòng máy làm mát chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhà xưởng đến kho bãi lớn. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật khiến Sunfan trở thành lựa chọn hàng đầu cho giải pháp làm mát công nghiệp:

Đa dạng giải pháp: Sunfan cung cấp cả dòng cố định và di động, đáp ứng linh hoạt theo diện tích và nhu cầu sử dụng.

Hiệu suất làm mát cao: Lưu lượng gió lớn, làm mát nhanh, đồng đều, giảm nhiệt tức thì cho môi trường công nghiệp.

Tiết kiệm chi phí: Nguyên lý bay hơi và quạt công suất lớn giúp chi phí điện thấp hơn nhiều so với điều hòa truyền thống.

Thương hiệu uy tín: Sunfan được phân phối chính hãng, hỗ trợ bảo hành và thay linh kiện, đảm bảo vận hành bền bỉ.

Phù hợp môi trường công nghiệp: Thiết kế chịu được điều kiện khắc nghiệt, diện tích rộng, nhiều nhiệt lượng.

Linh hoạt nâng cấp: Dễ dàng mở rộng khi nhu cầu tăng, thêm máy di động hoặc model lớn mà không phải thay toàn bộ hệ thống.

Với những ưu điểm trên, Sunfan không chỉ cung cấp máy làm mát mà còn mang đến giải pháp toàn diện cho nhà xưởng, kho hàng hay khu chế biến. Lựa chọn Sunfan là đầu tư vào hiệu quả sản xuất, sức khỏe công nhân và độ bền thiết bị, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ SUNFAN VIỆT NAM

Trụ Sở Chính: Tầng 1, Số nhà 6B, ngõ 298/31 Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN Miền Bắc: 298 Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CN Miền Nam: 13 Lý Chiêu Hoàng, Phường Bình Phú, TP.HCM

Hotline: 0965.11.07.94

Email: diencosunfan@gmail.com

Website: https://quatcongnghiep.vn/