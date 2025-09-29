“Hậu trường” thông tin Đại hội

{title}
{publish}
{head}
Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động báo chí một cách tốt nhất, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng Trung tâm Báo chí quy mô lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ trên 150 chỗ ngồi cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là “hậu trường” của những thông tin, hình ảnh nhanh và chính xác nhất về Đại hội, đồng thời là “điểm trung chuyển”, lan tỏa những quyết sách quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này đến với công chúng.
Phân công công việc
Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện tác nghiệp
Với những tấm thẻ được ban tổ chức cấp, phóng viên được phép tác nghiệp tại những khu vực quy định
Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội
Những thông tin chính xác, những hình ảnh đẹp nhất được gửi về Trung tâm Báo chí
Các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí
Những thông tin được chắt lọc, xử lý để trở thành những tác phẩm báo chí
Trung tâm Báo chí thành lập nhóm zalo cung cấp thông tin nhanh về Đại hội cho phóng viên báo chí
Ban tổ chức Trung tâm thường trực, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động
Trung tâm Báo chí cũng bố trí đồ ăn nhanh giúp các phóng viên bổ sung năng lượng trong quá trình tác nghiệp
Với nhiều phương thức, hình thức khác nhau nhưng chung mục tiêu là truyền tải những thông tin Đại hội chính xác nhất, nhanh nhất
Lê Hoàng
baophutho.vn Ngày 2/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở VH-TT&DL báo cáo Dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển...
baophutho.vn Chiều 2/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hoàn lưu bão số 10 tại khu vực Vĩnh Phúc và...
baophutho.vn Sáng 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế...
baophutho.vn Sáng 2/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát...
baophutho.vn Tính đến 10h sáng nay 2/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đường tỉnh 305C vẫn chìm trong nước, khiến các phương tiện không thể lưu...
baophutho.vn Ngày 1/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số...
baophutho.vn Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, một vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng đã xuất hiện tại xã Pà Cò...