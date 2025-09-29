“Hậu trường” thông tin Đại hội

Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động báo chí một cách tốt nhất, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng Trung tâm Báo chí quy mô lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ trên 150 chỗ ngồi cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là “hậu trường” của những thông tin, hình ảnh nhanh và chính xác nhất về Đại hội, đồng thời là “điểm trung chuyển”, lan tỏa những quyết sách quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này đến với công chúng.

Phân công công việc

Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện tác nghiệp

Với những tấm thẻ được ban tổ chức cấp, phóng viên được phép tác nghiệp tại những khu vực quy định

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội

Những thông tin chính xác, những hình ảnh đẹp nhất được gửi về Trung tâm Báo chí

Các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí

Những thông tin được chắt lọc, xử lý để trở thành những tác phẩm báo chí

Trung tâm Báo chí thành lập nhóm zalo cung cấp thông tin nhanh về Đại hội cho phóng viên báo chí

Ban tổ chức Trung tâm thường trực, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động

Trung tâm Báo chí cũng bố trí đồ ăn nhanh giúp các phóng viên bổ sung năng lượng trong quá trình tác nghiệp

Với nhiều phương thức, hình thức khác nhau nhưng chung mục tiêu là truyền tải những thông tin Đại hội chính xác nhất, nhanh nhất

Lê Hoàng