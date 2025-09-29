Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động báo chí một cách tốt nhất, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng Trung tâm Báo chí quy mô lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ trên 150 chỗ ngồi cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là “hậu trường” của những thông tin, hình ảnh nhanh và chính xác nhất về Đại hội, đồng thời là “điểm trung chuyển”, lan tỏa những quyết sách quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này đến với công chúng.

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Phân công công việc

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện tác nghiệp

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Với những tấm thẻ được ban tổ chức cấp, phóng viên được phép tác nghiệp tại những khu vực quy định

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Những thông tin chính xác, những hình ảnh đẹp nhất được gửi về Trung tâm Báo chí

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Những thông tin được chắt lọc, xử lý để trở thành những tác phẩm báo chí

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Trung tâm Báo chí thành lập nhóm zalo cung cấp thông tin nhanh về Đại hội cho phóng viên báo chí

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Ban tổ chức Trung tâm thường trực, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Trung tâm Báo chí cũng bố trí đồ ăn nhanh giúp các phóng viên bổ sung năng lượng trong quá trình tác nghiệp

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

“Hậu trường” thông tin Đại hội

Với nhiều phương thức, hình thức khác nhau nhưng chung mục tiêu là truyền tải những thông tin Đại hội chính xác nhất, nhanh nhất

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hậu trường tỉnh Phú Thọ Đại hội đại biểu thông tin Phóng viên Chính trị Hiện đại Nhiệm kỳ Thiết bị Mục tiêu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long