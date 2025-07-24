Xã hội
Hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ (sau sắp xếp)

Tại Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ (sau sắp xếp).

Thực hiện: Ngọc Tùng



