Hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ (sau sắp xếp)

Sau sắp xếp bộ máy, chế độ lương và phụ cấp của cán bộ, công chức thế nào?

2025-08-11 06:55:00 Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.

Những người hùng thầm lặng và hành trình nhặt đinh bảo vệ sự bình...

2025-08-09 13:12:00 baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

2025-08-09 11:05:00 baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Thời tiết ngày 9/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

2025-08-09 06:57:00 Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...

Tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhân Nghĩa

2025-08-08 17:54:00 baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...

Nhiều trang mạng xã hội thu lợi nhuận từ đánh cắp thông tin báo chí

2025-08-08 16:03:00 Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...

Xã Hiền Lương: Làm việc thêm ngày thứ Bảy để giải quyết thủ tục...

2025-08-08 15:01:00 baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...

Một thời chinh chiến, một đời dựng xây

2025-07-24 09:42:00 baophutho.vn Trở về quê hương sau 16 năm tham gia quân ngũ với thương tật 61%, thương binh 2/4 Nguyễn Hữu Hồng, sinh năm 1955 ở khu 10, phường Phong Châu...

Bão số 4, giật cấp 11, ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông

2025-07-24 06:32:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc...

Sau bão là nỗi lo sạt lở đất

2025-07-23 16:22:00 baophutho.vn Bão số 3 đã đi qua, nhưng dư âm của nó vẫn đang hiện hữu khắp các xã vùng cao của tỉnh với nỗi lo sạt lở đất. Khi những mảng đất đá trên triền...

Thời tiết ngày 23/7: Tin cuối cùng về bão số 3, cảnh báo mưa cường suất lớn

2025-07-23 07:00:00 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.