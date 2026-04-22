Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Tân Hòa

Ngày 22/4, Đảng ủy Phường Tân Hòa đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia hội thi, có 10 thí sinh đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc, là báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
Ban tổ chức tặng hoa cho các thi sinh tham dự hội thi
Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình; phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình tại hội thi.
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ phường Tân Hòa, nhằm tuyên truyền, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cốt lõi, nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đồng thời tạo chuyển biến đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.
Phạm Thị Hằng
