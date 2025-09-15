Họp bàn tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng chuyển dân Sông Đà

Sáng 15/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị họp bàn về tiến độ triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng chuyển dân Sông Đà, giai đoạn 2021- 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp & Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Văn phòng UBND tỉnh; các xã, phường: Thung Nai, Mường Hoa, Mường Bi, Tân Lạc, Tân Mai, Tiền Phong, Cao Sơn, Đức Nhàn, Tân Pheo, Tân Hòa.

Đề án được thực hiện trên 34 xã vùng hồ Sông Đà, tại địa bàn 9 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ) với tổng mức đầu tư trên 4.053 tỷ đồng. Các dự án đang triển khai thi công đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng.

Phần lớn các công trình hạ tầng nâng cấp và công trình di dân tái định cư đã được thi công, có công trình đạt khối lượng 100% và đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Đề án triển khai thực hiện góp phần ổn định nơi ở của nhân dân, nâng cao đời sống và thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh các xã để phát triển du lịch, phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn, đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình (3 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách tỉnh) đạt 139% kế hoạch, vượt mục tiêu đề ra.

Quá trình triển khai, thực hiện đề án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như hầu hết các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư chưa được bàn giao đầy đủ diện tích đất cần thu hồi để xây dựng dự án; công tác xác minh nguồn gốc đất đai tại các xã còn nhiều vướng mắc do số hộ chuyển nhượng đất cho người khác và số hộ không có sổ tương đối nhiều, thủ tục cấp đổi sổ mất nhiều thời gian; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm cho ảnh hưởng của việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, các sở, ngành, các xã, phường đã có ý kiến thảo luận, thông tin thêm về những khó khăn, vướng mắc như tiến độ thực hiện một số hạng mục công trình đạt tỷ lệ rất thấp do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và việc chậm thi công của một số nhà thầu...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ Đề án nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người dân vùng thụ hưởng, các sở, ngành, địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm cao nhất, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đặt ra.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình nêu các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án quan trọng.

Trong đó, UBND cấp xã có trách nhiệm chính vận động, tuyên truyền giải phóng mặt bằng và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tăng cường trao đổi, phối hợp với các xã giải quyết những vướng mắc, không để tình trạng đã bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chậm triển khai.

Đối với 3 dự án đang chậm tiến độ, gồm dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Vầy Nưa – Tiền Phong; đường trục Phú Cường - Gò Lào; đường liên xã từ xóm Thung đi xóm Dài), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hết trách nhiệm, Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các xã hỗ trợ tối đa để triển khai các bước tiếp theo.

Hàng tuần, vào sáng thứ 2, các sở, ngành, địa phương báo cáo, cập nhật khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh nhằm kịp thời tập trung tháo gỡ...

Bùi Minh