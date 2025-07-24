Jun Phạm và dàn cast “chữa lành” của “Gia đình Haha”

“Gia đình Haha” quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Không chỉ mang đến tiếng cười qua những tình huống đời thường nơi núi rừng và biển trời, 5 thành viên còn lan tỏa năng lượng “chữa lành” tích cực và sự gắn kết ấm áp tới khán giả.

“Gia đình Haha – Những ngày trời bao la” dựa trên format “HaHa Farmer” nổi tiếng của Trung Quốc. Tại Việt Nam, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Họ cùng trải nghiệm đời sống tại các vùng nông thôn Việt Nam như Lào Cai, Quảng Ngãi... và các địa phương khác sẽ tiếp tục được hé lộ. Mỗi chặng kéo dài 7 ngày 6 đêm.

Jun Phạm – “Anh cả Thuận” đa năng, ấm áp và trách nhiệm

Là nghệ sĩ có kinh nghiệm thực tế như từng tham gia nhiều chương trình Sao Nhập Ngũ, Running Man, Jun Phạm được chọn làm “anh cả” – người dẫn dắt các thành viên vượt qua thử thách. Nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ trở thành điểm tựa tinh thần cho cả nhóm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khán giả nhận xét Jun có vẻ ngoài nghiêm khắc, đôi lúc khó tính nhưng rất ấm áp, kiên nhẫn và sống có trách nhiệm. Anh luôn chăm lo cho cả nhóm và đặc biệt quan tâm các em nhỏ, động vật, và gia đình bản địa. Trong chương trình, Jun Phạm đảm nhận vị trí “bếp trưởng” chăm lo bữa cơm cho đại gia đình.

Trong chặng đầu tại Bản Liền (Lào Cai), Jun Phạm cùng Duy Khánh và Bùi Công Nam tham gia cày ruộng. Dù đau đớn và dính đầy bùn đất, nam ca sĩ vẫn không ngừng nở nụ cười, tiếp tục hoàn thành trải nghiệm cùng đồng đội. Khoảnh khắc Jun Phạm nhăn mặt chịu đau nhưng vẫn đùa nghịch, hát hò trên đồng khiến khán giả không khỏi cảm phục tinh thần nhiệt tình và lạc quan của anh.

Jun Phạm là người luôn quan tâm, chăm sóc từng thành viên trong “Gia đình Haha”. Trong hành trình tại Quảng Ngãi, thấy Ngọc Thanh Tâm mệt nằm li bì trong phòng, Jun Phạm lặng lẽ chuẩn bị một tô canh nóng, bước vào phòng hỏi han Tâm. Khoảnh khắc Jun Phạm chăm sóc cô gái duy nhất trong gia đình khiến người xem không khỏi xúc động và ngưỡng mộ sự tinh tế của người anh này.

Rhymastic – Anh Hai điềm đạm và quân sư chiến lược

Đảm nhận vai trò “anh hai” trong gia đình, Rhymastic thường xuyên trở thành quân sư chiến lược – người lặng lẽ quan sát, phân tích và lên kế hoạch cho từng hoạt động của cả nhóm.

Trong hành trình lên rừng xuống núi cùng gia đình chị Thông ở Bản Liền (Lào Cai) hay những buổi ra ruộng muối từ tờ mờ sáng tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), khán giả nhận thấy Rhymastic đi cuối đoàn. Đó như cách anh âm thầm quan sát, bảo đảm an toàn cho từng thành viên trong gia đình.

Sự chu đáo, tinh tế ấy cũng được thể hiện rõ trong cách Rhymastic dạy tiếng Anh cho bé Thư - con gái chị Thông. Khi bé không dám phát âm vì sợ sai, Rhymastic động viên bé: “Nói tiếng Anh không đúng thì cũng không có gì xấu cả, vì bản chất nó là ngôn ngữ thứ hai của mình”.

Không chỉ thể hiện sự ấm áp và tinh tế, Rhymastic còn gây ấn tượng nhờ vốn hiểu biết phong phú. Mỗi khi các thành viên bỡ ngỡ trước những thao tác làm nông như nhổ cỏ hay chặt xéo gốc sắn, anh đều chủ động giải thích một cách tự nhiên, rõ ràng, không khác gì một người nông dân lành nghề thực thụ.

Đặc biệt, Rhymastic còn đem âm nhạc để “chữa lành” cho cả gia đình. Trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi, anh thường cùng Bùi Công Nam đàn hát. Những giai điệu ấy không chỉ giúp các thành viên thư giãn mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần “bình yên giữa trời bao la” mà chương trình muốn mang đến.

Bùi Công Nam – Anh Ba sáng tác âm nhạc, ghi lại nhật ký ngày thường

Bùi Công Nam mang đến màu sắc đặc biệt nhờ tính cách hiền lành, mộc mạc và tình yêu âm nhạc luôn thường trực. Là “anh ba” của gia đình, Bùi Công Nam không quá năng động như Duy Khánh hay nghiêm nghị như Jun Phạm nhưng lại là người góp phần làm tươi mới bầu không khí nhờ những giai điệu và cảm xúc rất chân phương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, Bùi Công Nam nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nông thôn trong chương trình. Điểm nổi bật nhất ở Bùi Công Nam chính là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Sau mỗi ngày lao động, khi cả nhóm quây quần bên bếp lửa hoặc trên hiên nhà sàn, Bùi Công Nam thường mang theo đàn guitar, ngẫu hứng sáng tác hoặc hát những ca khúc nhẹ nhàng lấy cảm hứng từ khung cảnh và trải nghiệm trong ngày.

Ngoài ra, Bùi Công Nam còn thường đóng vai trò “người ghi nhật ký” của gia đình. Anh hay viết lại những kỷ niệm, ý tưởng ca từ hoặc giai điệu ngắn để lưu giữ cảm xúc, biến những trải nghiệm khó quên tại Bản Liền, Sa Huỳnh... Khán giả nhiều lần xúc động trước những khoảnh khắc cả nhóm lắng nghe Bùi Công Nam hát, bởi âm nhạc của anh không chỉ để giải trí mà còn như một cuốn nhật ký bằng giai điệu, giúp tất cả các thành viên nhìn lại và thêm trân quý quãng thời gian bên nhau.

Ngọc Thanh Tâm – “Chị đẹp” xông xáo và nhiệt huyết

Là thành viên nữ duy nhất, Ngọc Thanh Tâm từng được nhận xét là “tiểu thư”, không quen với những công việc chân tay, song cô khẳng định sẽ học hỏi đồng nghiệp, cố hoàn thành tốt vai trò của mình. Trong “Gia đình Haha”, Ngọc Thanh Tâm nhận về nhiều tình cảm từ khán giả nhờ vẻ mộc mạc, chân thành, luôn hết mình khi tham gia các hoạt động.

Dù được nhận nhiệm vụ nào, từ nấu ăn đến lên rừng, thu hoạch, Ngọc Thanh Tâm cũng được khen ngợi bởi sự hết mình. Người đẹp luôn có mặt hỗ trợ các thành viên, chủ động phụ giúp công việc cho chị Thông ở Bản Liền. Dù đôi khi gặp khó khăn, Ngọc Thanh Tâm luôn khẳng định cô không sao và sẽ làm được.

Trong những khoảnh khắc sinh hoạt cùng gia đình chị Thông ở Bản Liền, Ngọc Thanh Tâm ghi điểm với sự chân thành và giản dị. Cô cùng các anh cổ vũ, hướng dẫn bé Thư học tiếng Anh. Khán giả nhiều lần khen ngợi hình ảnh một Ngọc Thanh Tâm vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ – không né tránh khó khăn, nhưng cũng biết lắng nghe và mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh.

Dù được nhiều khán giả biết đến là “ái nữ ngậm thìa vàng”, Ngọc Thanh Tâm trong chương trình không bao giờ than vãn, lười biếng hay muốn bỏ việc, trốn tránh. Chính sự mộc mạc, giản dị, khác hẳn với hình mẫu chung nhiều người nghĩ về cô đã giúp Ngọc Thanh Tâm được khán giả yêu mến.

Duy Khánh – Em út lém lỉnh

Duy Khánh – Em út của “Gia đình Haha” chính là nguồn năng lượng vui nhộn và tiếng cười bất tận cho cả nhóm. Trái ngược với sự điềm tĩnh của Rhymastic, sự nhẹ nhàng của Bùi Công Nam, Duy Khánh mang đến bầu không khí sôi nổi, luôn biết cách làm mọi người bật cười ngay cả trong những lúc mệt mỏi nhất.

Với tính cách hoạt náo và lém lỉnh, anh thường đảm nhận vai trò “kết nối” giữa các thành viên, giúp xóa đi căng thẳng hoặc mệt mỏi bằng những câu nói hài hước và những trò trêu chọc nhẹ nhàng.

Không chỉ là “cây hài”, Duy Khánh còn là một thành viên luôn sẵn sàng xắn tay vào công việc. Anh không ngại những nhiệm vụ nặng nhọc như cày ruộng, khiêng củi, hay bưng bê trong bếp. Nhiều khán giả còn để ý thấy Duy Khánh là người luôn xung phong phụ giúp Jun Phạm trong bếp khi cả nhóm chuẩn bị bữa ăn, dù đôi khi hậu đậu và vụng về đến mức khiến cả nhà cười nghiêng ngả.

Chính nhờ năng lượng trẻ trung và sự lạc quan, Duy Khánh đã góp phần quan trọng trong việc giữ cho “Gia đình Haha” luôn tràn ngập tiếng cười. Anh không chỉ mang lại sự vui vẻ, mà còn là chất xúc tác giúp các thành viên thêm gần gũi, để hành trình khám phá núi rừng, biển trời trở nên đáng nhớ hơn.

Nguồn vov.vn