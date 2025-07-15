KANAWA - thiết bị điện lạnh, bếp công nghiệp tiêu chuẩn Nhật

Kanawa là một trong những đơn vị ít ỏi tại Việt Nam đi theo hướng vận hành MTO. Thay vì nhập khẩu hàng đại trà, đơn vị chủ động nghiên cứu, hợp tác sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật. Điều này không chỉ giúp đơn vị tạo ra những sản phẩm hoàn hảo về thiết kế mà còn mang lại những trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

1. Kanawa - Thương hiệu điện lạnh vững mạnh từ nền tảng công nghệ đến quy trình

Kanawa khẳng định tên tuổi trên thị trường nhờ chiến lược đầu tư bài bản, đội ngũ sáng lập có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị công nghiệp. Không đơn thuần nhập khẩu sản phẩm sẵn có, Kanawa là đơn vị MTO chính hiệu: nghiên cứu công nghệ lõi, đặt hàng sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ đầu theo đúng tinh thần “chuẩn Nhật nhưng phù hợp với người Việt.”

Các dòng sản phẩm như tủ đông, tủ mát, máy làm đá viên tự động, máy làm kem, tủ bánh kem, tủ bàn chặt, máy chế biến thực phẩm,... đều được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào thị trường nhằm đáp ứng các tiêu chí:

- Độ bền cao, tiết kiệm điện năng

- Làm lạnh sâu, giữ nhiệt ổn định

- Khả năng vận hành liên tục trong khí hậu nhiệt đới

- Dễ dàng bảo trì, vận hành và thay thế linh kiện

Điểm nổi bật khác biệt của Kanawa chính là khả năng cá nhân hóa thiết bị. Doanh nghiệp có thể yêu cầu điều chỉnh kích thước, dung tích, bố cục thiết kế sao cho phù hợp nhất với quy mô và quy trình vận hành thực tế của mình. Đây là lợi thế mà rất ít thương hiệu nhập khẩu thuần túy tại Việt Nam có thể đáp ứng.

2. Sản phẩm tiêu chuẩn Nhật, thiết kế dành riêng cho người Việt

Với định hướng “chuẩn Nhật - tối ưu cho người Việt”, Kanawa đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến sản phẩm. Đảm bảo mọi mặt hàng vừa đạt chuẩn chất lượng, vừa phù hợp với thói quen vận hành tại Việt Nam.

Về chất lượng, tất cả sản phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí sau:

- JIS (Japan Industrial Standards) - Đảm bảo tính đồng bộ, độ bền cao và khả năng vận hành bền bỉ trong thời gian dài của các thiết bị công nghiệp.

- ISO 9001:2015 - Đảm bảo tính nhất quán về chất lượng và hiệu suất hoạt động của các sản phẩm.

- JET Certification, S-Mark - Chứng nhận an toàn điện và bảo vệ môi trường.

- CO, CQ - Chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm, đặc biệt quan trọng trong hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hàng hóa.

Song song với đó, các công nghệ lõi độc quyền được phát triển và ứng dụng giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng:

- Ultra Cooling cho hiệu quả làm lạnh nhanh – sâu – tiết kiệm điện, phù hợp với môi trường nhiệt đới. Công nghệ này hiện đang được áp dụng cho các dòng sản phẩm như tủ mát trưng bày siêu thị, tủ đông, tủ bàn mát - bàn đông, máy làm đá viên,...

- Ultra Humid giúp giữ ẩm ổn định cho tủ bánh kem, giữ sản phẩm luôn mềm mịn, không khô nứt.

Không dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Kanawa còn điều chỉnh thiết kế sản phẩm sao cho phù hợp với vóc dáng người Việt. Các hệ thống điều khiển được tối giản hóa, tạo sự thuận lợi cho người dùng trong quá trình kiểm soát thiết bị.

3. Hậu mãi tận tâm, bảo vệ trọn vẹn quyền lợi người tiêu dùng

Để mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn cho khách hàng, Kanawa đã triển khai chính sách hậu mãi toàn diện, bao gồm:

- Giao hàng nhanh toàn quốc, hỗ trợ chi phí vận chuyển lên đến 100%

- Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng sản phẩm tận nơi

- Bảo hành dài hạn, linh kiện thay thế chính hãng sẵn có

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - chủ động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

Với phương châm “bán sản phẩm kèm trách nhiệm”, Kanawa cam kết đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn đầu tư đến suốt quá trình vận hành thiết bị.

4. Phủ sóng toàn quốc, sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng khách hàng

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, Kanawa đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, với 5 tổng kho lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Bình, Đồng Nai và Quảng Ninh. Cùng với hàng trăm đại lý, nhà phân phối cấp 1 - Kanawa tự tin phục vụ khách hàng nhanh chóng từ thành thị đến vùng sâu vùng xa.

Thương hiệu cung cấp mô hình sỉ - lẻ linh hoạt, đáp ứng mọi phân khúc khách hàng:

- Chuỗi nhà hàng, siêu thị - khách sạn cao cấp

- Căn tin trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp

- Quán ăn nhỏ, tiệm cà phê, tiệm bánh độc lập

Ngoài ra, Kanawa cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và chiết khấu hấp dẫn cho đối tác: combo mở quán, chiết khấu theo doanh số, ưu đãi trọn gói lắp đặt giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Từ mô hình MTO đến công nghệ lõi độc quyền, từ tiêu chuẩn quốc tế đến thiết kế thuần Việt, từ hậu mãi tận tâm đến hệ thống phân phối chuyên nghiệp, Kanawa đang không ngừng chứng minh vị thế mới nổi nhưng vững chắc trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Kanawa - Thiết bị bếp công nghiệp Tiêu Chuẩn Nhật

Hotline: 0915.86.1515

Website: kanawa.vn

Fanpage: https://web.facebook.com/tongkhokanawa