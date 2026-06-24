Khai mạc chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; PGS, TS Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh cùng hơn 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu đến từ các xã, phường Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú và Hy Cương.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt được tổ chức thường niên với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”. Sau 13 năm triển khai, chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành chiến dịch nhân văn tiêu biểu, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi cả nước. Năm 2026, Hành trình Đỏ được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7, phấn đấu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.

Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đã trao cờ và biểu trưng lưu niệm Hành trình Đỏ năm 2026 cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ.

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình.

Tại Phú Thọ, năm nay là lần thứ 11 chương trình được tổ chức với chủ đề “Giọt hồng Đất Tổ”. Chương trình sẽ diễn ra tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 và tháng 7, đặt mục tiêu tuyên truyền, vận động khoảng 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 9.000 đơn vị máu.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, “Giọt hồng Đất Tổ” không chỉ là hoạt động hưởng ứng Hành trình Đỏ mà đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Chương trình thể hiện rõ truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng các tầng lớp Nhân dân đối với cộng đồng, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh, tặng hoa các đại biểu hiến máu tiêu biểu được lựa chọn dự chương trình tôn vinh cấp quốc gia.

Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, đưa hiến máu tình nguyện trở thành nhiệm vụ thường xuyên; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hiến máu phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý người hiến máu; xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, hiến máu nhắc lại nhằm bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, giàu lòng nhân ái.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đã trao cờ và biểu trưng lưu niệm Hành trình Đỏ năm 2026 cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình; tôn vinh, tặng hoa các đại biểu hiến máu tiêu biểu được lựa chọn dự chương trình tôn vinh cấp quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Thọ và BIDV Chi nhánh Hùng Vương trao quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cũng tại chương trình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Thọ và BIDV Chi nhánh Hùng Vương đã trao 20 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Những năm qua, Phú Thọ luôn là địa phương tích cực hưởng ứng Hành trình Đỏ và được đánh giá là tỉnh dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ về phong trào hiến máu tình nguyện. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 105 buổi hiến máu, thu hút hơn 42.000 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận trên 40.000 đơn vị máu an toàn.

Các đại biểu và tình nguyện viên thể hiện quyết tâm với Hành trình Đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức 75 buổi hiến máu, thu hút trên 27.000 lượt người đăng ký tham gia và tiếp nhận gần 27.000 đơn vị máu an toàn, đạt 47% chỉ tiêu kế hoạch năm do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện giao.

Từ phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần mà còn tích cực vận động người thân, bạn bè cùng hưởng ứng. Những nghĩa cử cao đẹp đó đang góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tô thắm thêm phong trào thi đua yêu nước và xây dựng hình ảnh con người Đất Tổ giàu lòng nhân văn.

Các tình nguyện viên tổ chức diễu hành nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và xây dựng hình ảnh con người Đất Tổ giàu lòng nhân văn.

Lê Minh