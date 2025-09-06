Bệnh viện Đa khoa Việt Đức:

Khai trương Trung tâm xạ trị gia tốc kỹ thuật cao & tòa nhà điều trị nội trú theo yêu cầu

Sáng 6/9, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức tổ chức khai trương Trung tâm xạ trị gia tốc kỹ thuật cao & tòa nhà điều trị nội trú theo yêu cầu. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế; Hà Anh Đức- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; ngài Stephen L.Green- Tham tán thương mại, Bộ Thương mại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ, đại diện lãnh đạo các bệnh viện lớn trên cả nước cùng các đối tác chiến lược của Bệnh viện đa khoa Việt Đức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm xạ trị gia tốc & tòa nhà điều trị nội trú theo yêu cầu Bệnh viện đa khoa Việt Đức.

Bệnh viện đa khoa Việt Đức là bệnh viện ngoài công lập thứ 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) được thành lập và đi vào hoạt động năm 2022. Từ quy mô 150 giường bệnh khi mới đi vào hoạt động, đến tháng 6 năm 2025, Bệnh viện đa khoa Việt Đức có 350 giường bệnh,15 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng, 4 phòng chức năng; đội ngũ nhân lực gần 400 nhân viên y tế với 117 bác sĩ (trong đó có 5 phó giáo sư, 6 tiến sỹ y khoa, 5 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 25 thạc sỹ y khoa, 7 bác sĩ nội trú theo các chuyên ngành, và 12 bác sỹ chuyên khoa cấp I).

Với mong muốn mang lại những giá trị đích thực cho cộng đồng, nhà đầu tư, Ban giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn trong thời kỳ đại dịch COVID-19, vượt qua những rào cản, những nghi ngại ban đầu của người dân đối với một cơ sở y tế mới thành lập, Bệnh viện đa khoa Việt Đức đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh và của khu vực. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và sử dụng nhiều loại thiết bị y tế hiện đại nhất trên thế giới, mang lại cho người bệnh những trải nghiệm chất lượng cao cùng sự lựa chọn an toàn, hiệu quả trong sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và các đại biểu tham quan trang thiệt bị hiện đại của Bệnh viện đa khoa Việt Đức

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời tiếp nối sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược, trong năm 2025, Bệnh viện đa khoa Việt Đức tiếp tục đưa vào vận hành 2 hệ thống thiết bị y tế đặc biệt: Hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla của hãng Philip kèm theo hệ thống laser mô phỏng xạ trị và tích hợp trí tuệ nhân tạo tự động vẽ đường bao các tổ chức mô lành trên ảnh MRI, hỗ trợ bác sĩ xạ trị xác định thể tích khối u với độ chính xác cao để lập kế hoạch xạ trị cho máy gia tốc.

Đây là hệ thống hiện đại mà chưa Bệnh viện nào ở Việt Nam sử dụng, đặc biệt với phần mềm tầm soát ung thư toàn thân; tầm soát sớm đột quỵ; chụp đám rối thần kinh, tưới máu não không phải dùng thuốc đối quang từ; chụp đánh giá tim mạch các bệnh mạch vành, sơ vữa động mạch rất an toàn cho người bệnh, hết sức ưu việt trong khám sức khoẻ định kỳ hằng năm. Song song với đầu tư thiết bị hiện đại, Bệnh viện cũng đưa vào hoạt động tòa nhà điều trị nội trú theo yêu cầu, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tặng hoa chúc mừng Bệnh viện đa khoa Việt Đức

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao việc Bệnh viện đa khoa Việt Đức đưa vào hoạt động Trung tâm Xạ trị gia tốc kỹ thuật cao và Tòa nhà điều trị nội trú theo yêu cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện trong việc không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh – tất cả vì sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện đa khoa Việt Đức cần tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho người bệnh, lấy người bệnh là trung tâm, nâng cao sự hài lòng của người bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh; tất cả các dịch vụ kỹ thuật phải được công bố công khai và đảm bảo dịch vụ cho tất cả các đối tượng; tham gia tích cực đảm bảo an sinh xã hội cho người bệnh; quan tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động khám chữa bệnh (sử dụng bệnh án điện tử, đăng ký khám chữa bệnh từ xa, kê đơn thuốc điện tử, liên thông kết quả cận lâm sàng với các bệnh viện...).

Đồng chí cũng đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh, Sở Y tế Phú Thọ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Việt Đức trong các thủ tục hành chính, giúp bệnh viện từng bước mở rộng quy mô giường bệnh, các dịch vụ kỹ thuật, chọn 1,2 dịch vụ chuyên sâu để đầu tư, phát triển...

Lãnh đạo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam.

Nhân dịp này, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tặng kỷ niệm trương cho 6 cá nhân của Bệnh viện đa khoa Việt Đức có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam.

Thúy Hường