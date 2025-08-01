Kịp thời khống chế vụ cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

{title}
Vào khoảng 14h03 phút ngày 1/8, tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam (KCN Bá Thiện II) xảy ra một vụ cháy trong quá trình thi công, sửa chữa kết cấu nhà xưởng cũ.
Sau khoảng 10 phút, đám cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam được khống chế.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC chuyên ngành KCN Bá Thiện II đã nhanh chóng điều động lực lượng và 2 xe chữa cháy tới hiện trường, đồng thời phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Thọ triển khai công tác cứu hoả. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và hoàn toàn dập tắt sau đó ít phút.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình công nhân sử dụng bình oxy để khò và cắt các kết cấu nhà xưởng cũ (nhằm khắc phục hậu quả của vụ cháy trước đó vào ngày 18/5/2025), tia lửa đã bén vào các tấm xốp cũ còn sót lại tại hiện trường, gây phát sinh cháy.
Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.
Đặng Thưởng
