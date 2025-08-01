Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kịp thời khống chế vụ cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

Vào khoảng 14h03 phút ngày 1/8, tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam (KCN Bá Thiện II) xảy ra một vụ cháy trong quá trình thi công, sửa chữa kết cấu nhà xưởng cũ.

Kịp thời khống chế vụ cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

Sau khoảng 10 phút, đám cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam được khống chế.

Kịp thời khống chế vụ cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC chuyên ngành KCN Bá Thiện II đã nhanh chóng điều động lực lượng và 2 xe chữa cháy tới hiện trường, đồng thời phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Thọ triển khai công tác cứu hoả. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và hoàn toàn dập tắt sau đó ít phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình công nhân sử dụng bình oxy để khò và cắt các kết cấu nhà xưởng cũ (nhằm khắc phục hậu quả của vụ cháy trước đó vào ngày 18/5/2025), tia lửa đã bén vào các tấm xốp cũ còn sót lại tại hiện trường, gây phát sinh cháy.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đặng Thưởng


Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát PCCC Vụ cháy KCN Việt nam Sản phẩm Thiết bị Công ty Khống chế tỉnh Phú Thọ an toàn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Xã Bản Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm

Xã Bản Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm
2025-07-31 18:43:00

baophutho.vn Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay của các tổ chức, cá nhân, đến nay, xã Bản Nguyên đã hoàn thành Chương trình...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long