Ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15

Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 13 tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội “Về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” với sự tham gia của lãnh đạo 8 xã trong khu vực, gồm: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Kim Bôi, Mường Động, Nật Sơn, Dũng Tiến, Hợp Kim.

Việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.

Thực tiễn cho thấy, vẫn còn nhiều trường hợp quyền dân sự của các chủ thể yếu thế bị xâm phạm nhưng chưa có cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đứng ra khởi kiện, hoặc việc khởi kiện chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến nguy cơ thất thoát nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích công và làm suy giảm hiệu lực bảo vệ pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện VKSND Khu vực 13 đã tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến các địa phương trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, VKSND khu vực 13 và 8 xã đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp, thể hiện sự quyết tâm cao trong việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện VKSND khu vực 13 và 8 xã trong khu vực ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15.

Quy chế đã thiết lập cơ chế phối hợp xuyên suốt, từ việc trao đổi thông tin, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến việc kiến nghị khởi kiện, hỗ trợ khởi kiện và tham gia giải quyết vụ án tại Tòa án. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phối hợp cũng được chú trọng nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả trong xử lý công việc.

Thông qua ký kết quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế và lợi ích công cộng trên địa bàn.

Đinh Thắng