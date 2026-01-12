Lá củ cải trắng có tác dụng gì? Khám phá nguồn dinh dưỡng bị bỏ quên

Hầu hết chúng ta đều chỉ ăn phần củ mà vô tình vứt bỏ phần lá củ cải trắng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, hàm lượng dinh dưỡng trong lá củ cải trắng còn cao gấp nhiều lần phần củ, mang lại những lợi ích cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới.

Lá củ cải trắng là phần thường bị bỏ quên nhưng chứa đựng nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe. Với hàm lượng vitamin A, B, C và các khoáng chất như sắt, magie, lá củ cải trắng giúp hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mạn tính như đái tháo đường và bệnh tim mạch. Tiêu thụ lá củ cải trắng thường xuyên, đặc biệt vào mùa đông, sẽ mang lại lợi ích lớn cho cơ thể.

Dưới đây là 5 lý do thuyết phục tại sao nên tận dụng những chiếc lá củ cải đó:

1. Hàm lượng dinh dưỡng của lá củ cải trắng

Lá củ cải trắng là nguồn dinh dưỡng bị bỏ quên.

Ít ai biết rằng, lá củ cải trắng giàu vitamin tự nhiên đã được nhiều công trình nghiên cứu phân tích. Theo dữ liệu từ Bảng thành phần thực phẩm (Food Composition Database), hàm lượng vitamin C trong lá củ cải trắng đạt khoảng 81 mg/100 g, cao gấp 4 lần so với phần củ (chỉ khoảng 15 - 20 mg/100 g). Hàm lượng này giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen cho da mạnh mẽ.

Đặc biệt, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí về dinh dưỡng cho biết, hàm lượng canxi trong lá củ cải trắng lên tới 190 mg/100 g – con số này cao gấp 10 lần so với thịt bò và vượt xa nhiều loại rau xanh thông thường khác. Với tỉ lệ hấp thụ cao, lá củ cải trắng góp phần giúp ngăn ngừa loãng xương, hỗ trợ phát triển chiều cao và củng cố hệ xương khớp chắc khỏe cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin K trong lá cũng đóng vai trò như một chất dẫn, giúp canxi gắn chặt vào xương thay vì lắng đọng ở mạch máu.

2. 5 tác dụng của lá củ cải trắng đối với sức khỏe

2.1. Cải thiện hệ tiêu hóa, trị táo bón

Lá củ cải trắng giàu chất xơ, đóng vai trò như chiếc “chổi quét” làm sạch đường ruột. Nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp khẳng định, chất xơ này giúp làm mềm phân và đẩy chất thải ra ngoài nhanh hơn, trị táo bón hiệu quả.

Đặc biệt, loại lá này chứa các enzyme tiêu hóa (như diastase và amylase) giúp cơ thể phân giải tinh bột và chất béo nhanh chóng giảm đầy hơi, khó tiêu. Đây được xem là giải pháp “detox” tự nhiên, giúp bảo vệ đại tràng và cân bằng đường ruột mà không cần dùng đến thuốc nhuận tràng.

2.2. Kiểm soát đường huyết và huyết áp

Với hàm lượng kali dồi dào, lá củ cải trắng giúp cơ thể loại bỏ muối dư thừa, làm giãn mạch máu và ổn định huyết áp tự nhiên. Các nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy hoạt chất flavonoid trong lá còn bảo vệ thành mạch, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Đặc biệt, loại lá này có lợi cho người đái tháo đường type 2. Khoa học đã chứng minh chiết xuất từ lá củ cải giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường sau ăn và tăng hiệu quả của insulin. Việc ăn lá củ cải thường xuyên giúp giảm đáng kể chỉ số đường huyết lúc đói (HbA1c).

2.3. Thanh lọc gan, hỗ trợ thải độc

Tương tự như phần củ, lá củ cải trắng giúp giải độc nhờ chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ. Khi ăn vào, các chất này sẽ khiến các enzyme trong gan giúp biến các độc tố khó tan thành dạng dễ tan để cơ thể đào thải ra ngoài nhanh chóng qua đường bài tiết.

Đặc biệt, các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) đã chứng minh, chiết xuất từ lá củ cải có khả năng hạ men gan rõ rệt và bảo vệ tế bào gan trước tác hại của rượu bia hay hóa chất. Với nguồn chất chống oxy hóa dồi dào như quercetin và anthocyanin, loại lá này không chỉ giúp kháng viêm mà còn thanh lọc máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng và ngăn ngừa các bệnh lý về gan mật một cách tự nhiên, an toàn.

2.4. Giảm cân an toàn không cần nhịn ăn

Lá củ cải với lượng calo cực thấp (22 kcal/100 g) nhưng lại giàu chất xơ. Khi vào dạ dày, chất xơ này trương nở giúp no lâu, giảm thèm ăn hiệu quả.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã công nhận khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo của loại lá này, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng và đùi. Đây chính là giải pháp “siết mỡ” tự nhiên, giúp duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể đủ chất, không bị mệt mỏi.

2.5. Tốt cho người bệnh trĩ

Lá củ cải có chứa chất giảm viêm tự nhiên hỗ trợ cho những người đang chịu đựng bệnh trĩ, giảm vấn đề viêm nhiễm trong cơ thể. Thực tế, lá củ cải chứa rất ít calo và hàm lượng chất xơ cao. Vitamin C và beta-carotene dồi dào trong lá củ cải giúp đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cơ thể.

Mặc dù lá củ cải trắng tốt nhưng cần lưu ý một số điểm sau để tránh tác dụng phụ:

Rửa sạch kỹ: Vì lá củ cải sát mặt đất, hãy ngâm nước muối để loại bỏ ký sinh trùng và hóa chất.

Vì lá củ cải sát mặt đất, hãy ngâm nước muối để loại bỏ ký sinh trùng và hóa chất. Người bị sỏi thận: Do chứa lượng oxalate nhất định, người bị sỏi thận nên hạn chế ăn quá nhiều lá củ cải.

Do chứa lượng oxalate nhất định, người bị sỏi thận nên hạn chế ăn quá nhiều lá củ cải. Không ăn sống quá nhiều: Nên chần sơ hoặc nấu chín để giảm bớt vị hăng và bảo vệ dạ dày.

TS biên soạn theo Suckhoedoisong.vn