Lạc Việt SureHCS tích hợp AI tối ưu quản trị nguồn nhân lực thời đại số

Trong kỷ nguyên số, quản trị nhân sự không chỉ đơn thuần là quản lý hồ sơ, chấm công hay tính lương. Doanh nghiệp hiện đại cần một giải pháp toàn diện nơi công nghệ và trải nghiệm nhân viên cùng hội tụ để xây dựng nguồn nhân lực linh hoạt, gắn kết và sẵn sàng thích ứng với mọi biến động.

Thách thức từ thực tiễn quản lý nhân lực số tại Việt Nam

Dù sở hữu lực lượng lao động trẻ và dồi dào, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang loay hoay với bài toán chuyển đổi số trong quản lý nhân sự. Theo thống kê, chỉ 11,91% doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ trong giai đoạn COVID-19, còn lại vẫn sử dụng phương pháp thủ công, rời rạc, thiếu liên kết. Việc tuyển dụng, đào tạo hay đánh giá hiệu suất lao động vẫn mang nặng tính cảm tính, thiếu dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần một hệ thống phần mềm quản trị nhân sự không chỉ hỗ trợ nghiệp vụ truyền thống mà còn tích hợp các công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tập trung vào trải nghiệm nhân viên từ đó xây dựng chiến lược giữ chân nhân tài.

Lạc Việt SureHCS bứt phá với công nghệ AI & hệ sinh thái trải nghiệm nhân viên

Trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, số hóa công tác quản lý nhân sự không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp bứt phá. Nổi bật trong xu hướng này, phần mềm Lạc Việt SureHCS do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt phát triển mang đến giải pháp toàn diện, không chỉ số hóa các nghiệp vụ nhân sự truyền thống mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Với các tính năng nâng cao trải nghiệm nhân viên, giải pháp hướng tới mô hình quản trị hiện đại, nhân văn, hiệu quả.

Không chỉ là “quản lý” mà là “trải nghiệm” nhân sự số

Khác với các phần mềm quản lý nhân sự thông thường, Lạc Việt SureHCS không dừng lại ở các phân hệ cơ bản như phần mềm đào tạo nội bộ , Hồ sơ - Chấm công - Tính lương - Tuyển dụng - Đào tạo.

Phần mềm mở rộng sang các tính năng nhân văn và sáng tạo như:

Ví nhân viên (Employee Wallet): Giúp tăng gắn kết, tạo động lực cho nhân viên thông qua các hình thức tưởng thưởng linh hoạt như: các khoản thưởng, điểm số nội bộ, voucher...

Thông điệp tuyên dương - Kết nối cảm xúc: Giao diện trực quan cho phép quản lý và đồng nghiệp gửi lời cảm ơn, tuyên dương cá nhân xuất sắc ngay trên hệ thống, góp phần xây dựng văn hóa tích cực trong doanh nghiệp.

Bản đồ trải nghiệm nhân viên (Employee Journey Map): Giúp quản lý nắm bắt cảm xúc, trạng thái làm việc và mức độ gắn bó của nhân viên theo từng giai đoạn, từ lúc onboarding, phát triển đến tái gắn kết.

Trí tuệ nhân tạo - “trợ lý” đắc lực của phòng nhân sự

Điểm nhấn của Lạc Việt SureHCS chính là loạt công cụ AI được tích hợp đồng bộ:

LV-AI.Resume: Tự động sàng lọc CV, bóc tách dữ liệu ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng, rút ngắn đến 50% thời gian tuyển dụng.

LV-AI.Docs: Số hóa, lưu trữ và trích xuất dữ liệu từ văn bản, hợp đồng, hồ sơ nhân sự chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm đến 70% thời gian xử lý hành chính.

LV-AI.Help: Chatbot nội bộ hỗ trợ nhân viên tra cứu nhanh chính sách, quy trình nội bộ, đơn từ, giảm tải cho bộ phận HR và tăng tính chủ động của người lao động.

Tích hợp Chatbot AI hỏi đáp thông tin nhân sự tiết kiệm đến 70% thời gian xử lý hành chính

Lời giải cho bài toán giữ chân nhân tài thời đại số

Nghiên cứu cho thấy 67% nhân viên rời bỏ công ty vì cảm thấy không được công nhận và thiếu gắn bó. Với triết lý “lấy con người làm trung tâm”, Lạc Việt SureHCS không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả mà còn kiến tạo trải nghiệm nhân sự toàn diện từ cảm xúc, văn hóa, đến hành trình nghề nghiệp.

Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia CNTT giàu kinh nghiệm, LV SureHCS đáp ứng tốt các đặc thù của doanh nghiệp Việt, nổi bật với mức giá hợp lý, khả năng tùy chỉnh linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - “Kiến trúc sư trưởng” của giải pháp LV SureHCS chia sẻ:

“Chúng tôi không muốn phần mềm chỉ đơn thuần thay thế giấy tờ. Chúng tôi muốn nó trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp gắn kết con người, thúc đẩy hiệu suất, xây dựng văn hóa mạnh mẽ. Và Lạc Việt SureHCS đã làm được điều đó.”

Trong thời đại mà nhân sự không chỉ là “nguồn lực” mà là tài sản chiến lược, việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự hiện đại như Lạc Việt SureHCS sẽ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, tăng tính cạnh tranh và kiến tạo môi trường làm việc đáng mơ ước.

