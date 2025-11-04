Mưa đỏ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, 9 tỉnh, thành sẽ chiếu bộ phim “Mưa đỏ”, kéo dài sức nóng của tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng này.

Tại Công văn gửi Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ngày 3/11 về việc trình chiếu phim truyện điện ảnh Mưa đỏ trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, thống nhất ý kiến của Cục Điện ảnh về cung cấp bản phim Mưa đỏ, trình chiếu trong Tuần phim chào mừng.

9 tỉnh, thành sẽ trình chiếu bộ phim gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đaklak, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, mỗi địa phương một buổi chiếu. Các buổi chiếu nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phim Mưa đỏ là bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim kể về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của những chiến sĩ quả cảm, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư.

Tác phẩm đã gây sốt khi công chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở thành bộ phim giữ kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Bên cạnh phim Mưa đỏ, Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV còn chiếu các bộ phim: Vầng trăng thơ ấu, Đào, phở và piano, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ, Bình minh đỏ, Hoa nhài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hà Nội 12 ngày đêm, Nhà tiên tri...

Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV do Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở VHTTDL, Sở VHTT một số tỉnh, thành và các đơn vị liên quan tổ chức.

