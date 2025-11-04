Giải trí
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mưa đỏ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, 9 tỉnh, thành sẽ chiếu bộ phim “Mưa đỏ”, kéo dài sức nóng của tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng này.

Mưa đỏ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Mưa đỏ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Tại Công văn gửi Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ngày 3/11 về việc trình chiếu phim truyện điện ảnh Mưa đỏ trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV, Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, thống nhất ý kiến của Cục Điện ảnh về cung cấp bản phim Mưa đỏ, trình chiếu trong Tuần phim chào mừng.

9 tỉnh, thành sẽ trình chiếu bộ phim gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đaklak, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, mỗi địa phương một buổi chiếu. Các buổi chiếu nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phim Mưa đỏ là bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim kể về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của những chiến sĩ quả cảm, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư.

Tác phẩm đã gây sốt khi công chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở thành bộ phim giữ kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Bên cạnh phim Mưa đỏ, Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV còn chiếu các bộ phim: Vầng trăng thơ ấu, Đào, phở và piano, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ, Bình minh đỏ, Hoa nhài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hà Nội 12 ngày đêm, Nhà tiên tri...

Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV do Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở VHTTDL, Sở VHTT một số tỉnh, thành và các đơn vị liên quan tổ chức.

Nguồn vtv.vn


Nguồn vtv.vn

 Từ khóa: Phim Tp Hồ Chí Minh Thành cổ Quảng Trị Điện ảnh Việt nam Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chào mừng Thống Nhất Cách mạng tháng tám Chiến tranh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Nhẹ nhàng mà sống”

“Nhẹ nhàng mà sống”
2025-11-05 08:23:00

Từng là con nghiện để tìm lối thoát hiện thực, Yung Pueblo - tác giả cuốn "Nhẹ nhàng mà sống" - nhận ra yêu bản thân là cách để cứu chính mình.

Giữ “dòng chảy sạch” cho âm nhạc Việt

Giữ “dòng chảy sạch” cho âm nhạc Việt
2025-11-01 14:14:00

Những ngày qua, đời sống âm nhạc Việt liên tục dậy sóng bởi những ca từ lệch chuẩn của một số nghệ sĩ trẻ, nhất là việc ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) sử dụng ngôn từ phản...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long