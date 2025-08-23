Mưa đỏ thu 40 tỉ đồng trong ngày đầu ra rạp

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày đầu ra rạp, phim điện ảnh Mưa đỏ đã gây sốt tại phòng vé Việt.

Tính đến 12 giờ ngày 22/8, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu về hơn 10,1 tỉ đồng, tương đương hơn 114.000 lượt vé bán ra. Con số ấn tượng này đang giúp phim dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt, hứa hẹn tiếp nối thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối - cũng thuộc dòng phim về đề tài chiến tranh (ra rạp hồi đầu tháng 4/2025 và thu về hơn 172 tỉ đồng).

Dàn diễn viên Mưa đỏ trong ngày ra mắt phim

Tính cả vé đặt trước, Mưa đỏ đến tối qua đã thu vượt hơn 40 tỉ đồng trong ngày đầu công chiếu. Sự "đổ bộ" của phim cũng khiến phòng vé Việt có sự thay đổi về thứ hạng. Tác phẩm Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã bị soán ngôi, hiện xếp thứ hai với 4 tỉ đồng doanh thu trong ngày 22.8. Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về: Shin Cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công kasukabe; Mang mẹ đi bỏ; Conan movie 28: Dư ảnh của độc nhãn.

Mưa đỏ là tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, thuộc dòng phim về đề tài chiến tranh - cách mạng. Tác phẩm dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu của nhân dân, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, truyền tải thông điệp "đất nước có được phát triển hay không, có được vững bền hay không, đó là ở sự hòa hợp, đoàn kết rất lớn, sự chung tay của toàn dân tộc". Phim có thời lượng 124 phút, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà...

Một cảnh trong phim Mưa đỏ

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết bản thân và ê kíp đã nỗ lực 200% để hoàn thành tác phẩm nên không có gì nuối tiếc. Với chị, đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Thông qua tác phẩm, nữ đạo diễn mong khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ nghĩ về lịch sử bằng cảm xúc từ tận đáy lòng.

