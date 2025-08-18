Người cao tuổi cần thận trọng trước những cuộc điện thoại giả danh lừa đảo

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông Nguyễn Văn Nam 68 tuổi ở tổ 1, phường Hòa Bình đã phải trải qua hàng loạt cảm xúc hoang mang, lo lắng và tức giận. Nguyên do bắt nguồn từ một cuộc gọi bất ngờ khi đầu dây bên kia là một người tự xưng cán bộ Công an thông báo số định danh điện tử trên CCCD của ông bị trùng khớp với người khác. Đối tượng yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân để “xử lý”.

Khi ông Nam dứt khoát từ chối, kẻ giả danh lập tức đổi giọng, đe dọa rằng ông sẽ phải “chịu trách nhiệm” trước pháp luật nếu có vấn đề phát sinh. Thậm chí, ông Nam đã tắt máy sau khi được người thân cảnh báo có thể bị lừa đảo, nhưng đối tượng tiếp tục gọi lại, chửi bới, dùng lời lẽ hằn học nhằm uy hiếp tinh thần. May mắn cho ông Nam là nhờ sự cảnh giác, ông đã không “sập bẫy”.

Ông Nguyễn Văn Nam nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh là cán bộ Công an.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được sự tỉnh táo trong tình huống đó. Nhiều người cao tuổi đã rơi vào bẫy tinh vi của các đối tượng, dẫn đến mất mát tài sản lớn. Như bà Ngô Thị H. (SN 1949), trú tại tổ 15 phường Hòa Bình đến Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hòa Bình để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Nhân viên ngân hàng nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã kịp thời báo cho Công an phường.

Tại đây, bà H kể lại: Bà nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Công an, thông báo bà “có liên quan đến một tổ chức tội phạm ma túy”. Đối tượng yêu cầu bà lập tức chuyển 400 triệu đồng trong tài khoản của bà vào tài khoản “được chỉ định” để chứng minh vô tội, đồng thời đe dọa nếu tiết lộ cho ai, bà sẽ bị bắt giam. Trong trạng thái hoảng loạn, bà H gần như tin tuyệt đối. Rất may, nhờ sự phối hợp kịp thời của ngân hàng và Công an phường Hòa Bình, âm mưu lừa đảo đã bị chặn đứng.

Video ông Nam đã bị đối tượng giả danh Công an gọi điện dùng những lời lẽ để uy hiếp tinh thần

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại chi nhánh Agribank khu vực Lạc Thủy. Các nhân viên ngân hàng nhanh nhạy phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị lừa, đã phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời, tránh thiệt hại tài sản. Tiếc rằng, không phải ai cũng may mắn như các trường hợp trên. Trường hợp ông Ngô Đ. ở phường Thống Nhất vì tin vào những lời đe dọa qua điện thoại, ông đã chuyển số tiền 500 triệu đồng vào một tài khoản lạ và mất trắng.

Tương tự, bà Nguyễn Thị C. ở phường Hòa Bình cũng nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng cán bộ Công an. Đối tượng thông báo bà “liên quan đến một tổ chức rửa tiền, buôn bán ma túy”, rồi liên tục gọi điện ép bà chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản để phục vụ điều tra. Lo sợ, bà C đã chuyển ngay 340 triệu đồng. Chỉ đến khi không thể liên lạc lại, bà mới biết mình đã bị lừa.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh nhóm người cao tuổi là đối tượng mà tội phạm thường nhắm tới. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như hạn chế trong tiếp cận công nghệ; không quen thuộc với các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, dễ tin vào những gì nghe trực tiếp qua điện thoại. Người cao tuổi thường lo sợ, dễ hoang mang trước các thông tin liên quan đến pháp luật, an ninh. Nhiều người khi bị dọa nạt “không được tiết lộ cho người khác” đã chọn cách im lặng, vô tình rơi vào bẫy...

Lực lượng Công an đã thường xuyên thông tin, cảnh báo người dân, nhất là người cao tuổi về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, xác minh và đề nghị Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 17 vụ với 27 bị can phạm tội sử dụng công nghệ cao. Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, với nạn nhân là người cao tuổi. Xuất phát từ thực tế đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo, để ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao, người dân.

Đặc biệt là người cao tuổi cần lưu ý tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân CCCD, số tài khoản, mật khẩu... qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của người gọi điện đến tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... Chủ động chia sẻ với người thân, hàng xóm, ngân hàng khi nhận cuộc gọi lạ, thay vì im lặng làm theo yêu cầu. Báo ngay cho cơ quan Công an khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhưng nếu mỗi người dân nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi thì những kịch bản lừa đảo sẽ không còn “đất diễn”.

Mạnh Hùng