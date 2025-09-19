Người đi trong bão lũ

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 3 giờ 56 phút ngày 16/9/2025 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 88 tuổi. Từng trải qua nhiều cương vị: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ), Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Ban Phòng chống lụt bão Trung ương... Ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc.

Người ta vẫn gọi ông là “Bộ trưởng bão lụt”, không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc. Báo Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Người đi trong bão lũ” xuất bản tháng 4/2023 như một nén tâm hương thành kính tiễn ông về cõi vĩnh hằng.

Cuốn sách “Người đi trong bão lũ” do Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Phát biểu tại buổi giới thiệu cuốn sách “Người đi trong bão lũ”, đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẳng định: “Trong những năm anh Lê Huy Ngọ làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, cả ở trong nước và quốc tế. Mọi người hôm nay đến đây, không chỉ là vì cuốn sách, mà còn vì tình cảm với anh. Cuốn sách “Người đi trong bão lũ” tràn ngập những tình cảm thắm thiết, sự trân trọng với anh. Liên hợp quốc cũng đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do anh Lê Huy Ngọ làm Trưởng ban, nhưng phần thưởng lớn nhất với anh chính là sự ghi nhận của người dân - người được nhiều người quý mến gọi là Bộ trưởng nông dân".

Nội dung cuốn sách tổng kết những kinh nghiệm phòng chống thiên tai mấy chục năm qua, nhưng trọng tâm lại nói về vai trò của “ông Thần nông” Lê Huy Ngọ với tầm nhìn lâu dài. Những người viết đã gửi gắm tình cảm sâu nặng của ngành với đồng chí Lê Huy Ngọ. Đây là sách quý viết về chân dung một con người cả đời đi trong bão lũ (đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Nhân cách và tầm nhìn Lê Huy Ngọ về chống thiên tai: Vì dân và lấy dân làm gốc. Cái hay là các bài viết của những người đã từng nhiều năm tham gia phòng chống thiên tai với đồng chí Lê Huy Ngọ - một vị lãnh đạo cao cấp, có tâm, có tầm.

Người viết dám viết về con người Lê Huy Ngọ theo một cách riêng - nhìn từ dân. Quý là ở chỗ trong sách đều là những người ở ngành nông nghiệp và nói về nông thôn, thiên tai. Cuốn sách rất có giá trị về kinh nghiệm phòng chống thiên tại Việt Nam, với nguồn tư liệu ngồn ngộn. Song đây còn là một tác phẩm văn học, văn học tư liệu về chân dung một con người, một chính khách, một bộ trưởng, một nhà văn hóa sẽ có giá trị trường tồn với thời gian.

Lê Tuấn Lộc