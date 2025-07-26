Người hâm mộ theo chân Huntrix khám phá ẩm thực Seoul

Theo chân Huntrix, bộ ba nữ thần tượng K-pop trong “K-pop Demon Hunters”, hình ảnh nhân vật thưởng thức các món ăn đã trở thành điểm nhấn phong cách của các nhân vật với nền văn hóa ẩm thực đặc sắc ở Seoul.

Theo chân Huntrix, bộ ba nữ thần tượng K-pop làm nghề diệt quỷ trong “K-pop Demon Hunters”, việc tiêu diệt lũ quỷ khiến họ thèm ăn. Xuyên suốt bộ phim, các bữa ăn của họ ngập tràn những món ăn mang tính biểu tượng ở Seoul, hé lộ chiều sâu văn hóa ẩm thực đầy bản sắc của Hàn Quốc trong câu chuyện.

Một cảnh ăn uống của Huntrix, bộ ba nữ thần tượng K-pop làm nghề diệt quỷ trong “K-pop Demon Hunters”.

Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Maggie Kang, việc kết hợp nhiều món ăn Hàn Quốc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn mang tính cá nhân, anh chia sẻ: “Tôi nhớ mình đã nói với đoàn làm phim rằng tôi chỉ muốn có kimchi trên bàn ăn thôi. Tôi không bao giờ muốn ai nhắc đến từ “kimchi” hay giới thiệu nó, bởi nói về kim chi như thể đó là điều duy nhất đại diện cho người Hàn Quốc là một điều sáo rỗng. Vì vậy, tôi đã đặt ra một quy tắc khá khắt khe”.

Bộ phim mang đến một bức chân dung rộng hơn, gần gũi hơn về ẩm thực Hàn Quốc. Điều này bắt đầu ngay từ đầu phim với món Naengmyeon Bình Nhưỡng, một món mì lạnh của Triều Tiên nấu với nước dùng thịt bò.

Món mỳ lạnh Naengmyeon Bình Nhưỡng ngoài đời thực.

Và sự thực, món Naengmyeon Bình Nhưỡng đang nóng lên cùng sức hút của những nữ thần K-pop diệt quỷ khi nhà hàng Jinmi Pyongyang Naengmyeon ở Gangnam đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những du khách đến Seoul với một phiên bản mì lạnh làm hài lòng cả những người sành ăn lâu năm lẫn những người mới đến. Nước dùng đậm đà mà thanh khiết, hương vị tinh tế nhưng lại “gây nghiện” phản ánh 20 năm kinh nghiệm của đầu bếp Yim Se Kwon. Nhà hàng từng được Michelin Guide vinh danh và hai lần đạt giải Blue Ribbon.

Cảnh ăn uống thoải mái sau buổi tập của các cô gái bao gồm Seolleongtang, một món súp xương bò ấm áp, thịnh soạn. “Tôi nghĩ bất cứ khi nào người Hàn Quốc nghĩ đến món ăn mang lại cảm giác thoải mái, thì đó là ’tang', là món hầm và súp. Vì vậy, món súp đó rất phù hợp vào lúc chỉ cần một thứ gì đó ấm áp và dễ chịu, món súp Seolleongtang là món tôi không thể bỏ qua”, Kang nói với Salon.

Seolleongtang, một món súp xương bò ấm áp, thịnh soạn.

Người hâm mộ có thể tìm thấy sự thoải mái tương tự tại Oegojip Seolleongtang, một nhà hàng được Michelin công nhận cũng tọa lạc tại Gangnam. Nhà hàng rộng rãi này tự hào chỉ sử dụng thịt bò Hàn Quốc từ Hoengseong, tỉnh Gangwon.

Ngoài món mì Naengmyeon Bình Nhưỡng và Seolleongtang, “K-pop Demon Hunters” còn giới thiệu các món ăn đường phố hàng ngày và các mặt hàng chủ lực trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc với nhiều người Hàn Quốc như: Kimbap, bánh phồng tôm, mì cốc và súp chả cá xiên... đều xuất hiện thoáng qua. Đồng thời điểm nhấn ẩm thực trong thực đơn của các nữ thần K-pop còn bao gồm các món ăn thịnh soạn như món súp thịt bò cay Yukgaejang và món thịt lợn luộc thái lát Suyuk nóng hổi.

Món Kimbap nổi tiếng của Hàn Quốc.

Trong một bộ phim ngập tràn vũ đạo, hành động và yếu tố siêu nhiên, “K-pop Demon Hunters” không hề bỏ qua những điều nhỏ nhặt, bình dị của con người. Dù là một bát nước dùng đơn sơ, một bữa trưa cuốn rong biển hay một đĩa mì lạnh, mỗi bữa ăn đều mang đến một câu chuyện đậm chất Hàn Quốc và ngon miệng.

Nguồn vov.vn