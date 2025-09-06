Người lãnh đạo mẫu mực, ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ngành Kiểm sát

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, sự phát triển bền vững cũng cần được dẫn dắt bởi những con người tận tâm, trách nhiệm, coi công việc là lẽ sống và lý tưởng. Với ngành Kiểm sát nhân dân - lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đòi hỏi phẩm chất đó lại càng trở nên cấp thiết. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Phú Thọ là một trong những tấm gương tiêu biểu, hội tụ tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp chung.

Sinh ra trong một gia đình hiếu học ở thị trấn Thổ Tang (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đồng chí Trần Anh Tuấn sớm nuôi dưỡng khát vọng được góp sức xây dựng quê hương. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội (nay là Trường Đại học Kiểm sát), đồng chí bắt đầu sự nghiệp ở Viện kiểm sát nhân dân Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Từ những ngày đầu công tác cho đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, hơn 30 năm qua, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, mài giũa năng lực nghiệp vụ để rồi từng bước trưởng thành, trở thành người lãnh đạo gương mẫu, là chỗ dựa tin cậy của tập thể cán bộ.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 Trần Anh Tuấn

Năm 2025, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9. Đây là đơn vị mới được sáp nhập từ ba địa bàn: thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp.

Đảm trách nhiệm vụ trong bối cảnh ấy, đồng chí đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo sự nhạy bén và quyết đoán trong chỉ đạo giải quyết những vụ án khó, phức tạp, kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc cho cơ sở. Trong nhiệm kỳ công tác, đồng chí đã chỉ đạo giải quyết 382/436 tin báo tố giác tội phạm, chỉ đạo kiểm sát điều tra 361 vụ/573 bị can (đạt tỷ lệ 81,4%); truy tố 268 vụ/458 bị can (đạt tỷ lệ 98,1%), chỉ đạo kiểm sát xét xử 267 vụ/475 bị cáo.

Đồng chí còn chỉ đạo ban hành 32 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm pháp luật, 21 kiến nghị gửi các cơ quan hữu quan để phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Tất cả đều được tiếp thu, khắc phục, qua đó góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ở đồng chí Trần Anh Tuấn, sự nghiêm khắc trong công việc luôn song hành cùng tinh thần chan hòa trong đời sống. Là người lãnh đạo, đồng chí không chỉ đòi hỏi ở cấp dưới sự chuẩn mực, mà còn quan tâm sâu sát đến đời sống của cán bộ, công chức trong đơn vị. Với đồng nghiệp, đồng chí là người anh, người bạn; với các đơn vị bạn, đồng chí là cộng sự thân thiện, trách nhiệm. Chính sự gần gũi và giản dị ấy đã tạo dựng nên một phong cách lãnh đạo được tập thể yêu mến, tin cậy.

Đồng chí Trần Anh Tuấn được đồng nghiệp đánh giá là cán bộ lãnh đạo trí tuệ, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết.

Điều đáng trân trọng hơn cả là ở đồng chí luôn sáng rõ hình ảnh người cán bộ Kiểm sát học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng ý chí kiên định, tinh thần dám nghĩ dám làm, đồng chí đã góp phần lan tỏa phẩm chất của người cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh cao cả của những người phụng sự công lý, phụng sự nhân dân.

Trong quá trình công tác, gắn bó với ngành Kiểm sát nhân đân, nhiều năm liền đồng chí được vinh dự được nhận bằng khen “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bằng khen “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhìn lại những cống hiến không ngừng nghỉ của đồng chí Trần Anh Tuấn, có thể khẳng định rằng đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ lãnh đạo trí tuệ, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết. Tấm gương ấy không chỉ là niềm tự hào của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 mà còn góp phần khẳng định uy tín, bản lĩnh và truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong chặng đường phía trước, với lòng yêu nghề, yêu ngành, đồng chí chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa cống hiến để cùng tập thể đưa Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Lê Minh - Tuấn Anh